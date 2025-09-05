Видео дня
Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда, которое удивит всех гостей
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень сытных, вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится очень вкусная и легкая намазка и запеканки в стиле роллов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом аппетитного крабового салата с омлетом, зеленым луком и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 150 г
- кукуруза 350 г
- огурцы 3 шт
- яйца 3 шт
- лук зеленый 1 пучок
- майонез, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком все продукты. Лук измельчите.
2. Из яиц сделайте блины и порежьте.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте.
