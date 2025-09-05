Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда, которое удивит всех гостей

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
954
Рецепт салата

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень сытных, вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится очень вкусная и легкая намазка и запеканки в стиле роллов. 

Видео дня
Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом аппетитного крабового салата с омлетом, зеленым луком и свежими огурцами.

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки 150 г
  • кукуруза 350 г
  • огурцы 3 шт
  • яйца 3 шт
  • лук зеленый 1 пучок
  • майонез, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком все продукты. Лук измельчите.

Ингредиенты для салата

2. Из яиц сделайте блины и порежьте.

Блины из яиц

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте. 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты