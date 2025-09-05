Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень сытных, вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится очень вкусная и легкая намазка и запеканки в стиле роллов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом аппетитного крабового салата с омлетом, зеленым луком и свежими огурцами.

Ингредиенты:

крабовые палочки 150 г

кукуруза 350 г

огурцы 3 шт

яйца 3 шт

лук зеленый 1 пучок

майонез, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком все продукты. Лук измельчите.

2. Из яиц сделайте блины и порежьте.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: