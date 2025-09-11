Видео дня
Крабовый салат по-новому с необычным ингредиентом: рецепт блюда для праздничного стола
Креветки и крабовые палочки – лучшие продукты для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что эти два продукта очень хорошо сочетаются со всеми овощами, а также соусами и даже некоторыми фруктами, например, яблоками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- 500 г крабовых палочек
- 250 г варено-мороженых креветок
- сливочное масло для жарки
- 2 зубчика чеснока
- 1 банка консервированной кукурузы
- 4 отваренных яйца
- зеленый лук
- майонез
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте на сливочном масле креветки с чесноком. Солим, перчим и оставляем остывать.
2. Крабовые палочки нарезаем, добавляем к ним кукурузу, мелко нарезанные яйца и зеленый лук.
3. Заправляем майонезом, перемешиваем, досаливаем и доперчиваем по вкусу!
