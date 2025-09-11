Крабовый салат

Креветки и крабовые палочки – лучшие продукты для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что эти два продукта очень хорошо сочетаются со всеми овощами, а также соусами и даже некоторыми фруктами, например, яблоками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из крабовых палочек.

Ингредиенты:

500 г крабовых палочек

250 г варено-мороженых креветок

сливочное масло для жарки

2 зубчика чеснока

1 банка консервированной кукурузы

4 отваренных яйца

зеленый лук

майонез

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте на сливочном масле креветки с чесноком. Солим, перчим и оставляем остывать.

2. Крабовые палочки нарезаем, добавляем к ним кукурузу, мелко нарезанные яйца и зеленый лук.

3. Заправляем майонезом, перемешиваем, досаливаем и доперчиваем по вкусу!

