Крабовый салат по-новому с необычным ингредиентом: рецепт блюда для праздничного стола

Рецепт блюда

Креветки и крабовые палочки – лучшие продукты для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что эти два продукта очень хорошо сочетаются со всеми овощами, а также соусами и даже некоторыми фруктами, например, яблоками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из крабовых палочек.

Ингредиенты:

  • 500 г крабовых палочек
  • 250 г варено-мороженых креветок
  • сливочное масло для жарки
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 4 отваренных яйца
  • зеленый лук
  • майонез
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте на сливочном масле креветки с чесноком. Солим, перчим и оставляем остывать.

2. Крабовые палочки нарезаем, добавляем к ним кукурузу, мелко нарезанные яйца и зеленый лук.

3. Заправляем майонезом, перемешиваем, досаливаем и доперчиваем по вкусу!

