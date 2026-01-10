Все рецепты
Крабовый салат с пекинской капустой: рецепт очень вкусного и легкого блюда
Один из самых легких, быстрых и простых в приготовлении салатов – крабовый. Для того, чтобы блюдо было очень легким, кулинары советуют добавить пекинскую капусту, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с зеленым луком.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- пекинская капуста
- зеленый лук
- вареные куриные яйца
- кукуруза
- майонез
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко крабовые палочки, огурец, лук, капусту, яйца.
2. Добавьте майонез, кукурузу, перемешайте.
Отправьте салат на 20-30 минут в холодильник!
