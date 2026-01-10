Один из самых легких, быстрых и простых в приготовлении салатов – крабовый. Для того, чтобы блюдо было очень легким, кулинары советуют добавить пекинскую капусту, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с зеленым луком.

Ингредиенты:

крабовые палочки

огурец

пекинская капуста

зеленый лук

вареные куриные яйца

кукуруза

майонез

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко крабовые палочки, огурец, лук, капусту, яйца.

2. Добавьте майонез, кукурузу, перемешайте.

Отправьте салат на 20-30 минут в холодильник!

