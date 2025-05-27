Культовая киевская перепичка: рецептом поделился звездный шеф-повар

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Культовая киевская перепичка: рецептом поделился звездный шеф-повар

Киевская перепичка – настоящая визитная карточка украинской столицы. Каждый, кто бывает в городе, обязательно посещает Крещатик, чтобы попробовать такое блюдо. Также его очень легко сделать в домашних условиях, если воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления культовой киевской перепички опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram. В основе пышн ое дрожжевое тесто.

Культовая киевская перепичка: рецептом поделился звездный шеф-повар

Ингредиенты:

  • мука – 500 г
  • теплая вода – 300 мл.
  • сахар – 30 г
  • соль – 1 ч.л
  • дрожжи прессованные – 25 г
  • сосиски
  • масло для жарки – 300-400 мл.

Способ приготовления:

Культовая киевская перепичка: рецептом поделился звездный шеф-повар

1. Смешать дрожжи, воду, сахар, соль и муку.

2. Дать тесту настояться 20-30 минут.

Культовая киевская перепичка: рецептом поделился звездный шеф-повар

3. Хорошо заместить.

Культовая киевская перепичка: рецептом поделился звездный шеф-повар

4. Поделить тесто на 10 шариков.

5. Завернуть в каждый кусочек по 1 сосиске.

Культовая киевская перепичка: рецептом поделился звездный шеф-повар

6. Жарить блюдо в масле до готовности.

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