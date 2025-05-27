Киевская перепичка – настоящая визитная карточка украинской столицы. Каждый, кто бывает в городе, обязательно посещает Крещатик, чтобы попробовать такое блюдо. Также его очень легко сделать в домашних условиях, если воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления культовой киевской перепички опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram. В основе пышн ое дрожжевое тесто.

Ингредиенты:

мука – 500 г

теплая вода – 300 мл.

сахар – 30 г

соль – 1 ч.л

дрожжи прессованные – 25 г

сосиски

масло для жарки – 300-400 мл.

Способ приготовления:

1. Смешать дрожжи, воду, сахар, соль и муку.

2. Дать тесту настояться 20-30 минут.

3. Хорошо заместить.

4. Поделить тесто на 10 шариков.

5. Завернуть в каждый кусочек по 1 сосиске.

6. Жарить блюдо в масле до готовности.

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