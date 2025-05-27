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Культовая киевская перепичка: рецептом поделился звездный шеф-повар
Киевская перепичка – настоящая визитная карточка украинской столицы. Каждый, кто бывает в городе, обязательно посещает Крещатик, чтобы попробовать такое блюдо. Также его очень легко сделать в домашних условиях, если воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления культовой киевской перепички опубликована на странице известного украинского шеф-повара Алика Мкртчяна (chef alik mkrtchyan) в Instagram. В основе пышн ое дрожжевое тесто.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- теплая вода – 300 мл.
- сахар – 30 г
- соль – 1 ч.л
- дрожжи прессованные – 25 г
- сосиски
- масло для жарки – 300-400 мл.
Способ приготовления:
1. Смешать дрожжи, воду, сахар, соль и муку.
2. Дать тесту настояться 20-30 минут.
3. Хорошо заместить.
4. Поделить тесто на 10 шариков.
5. Завернуть в каждый кусочек по 1 сосиске.
6. Жарить блюдо в масле до готовности.
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