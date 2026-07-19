Лето на Свитязе для многих ассоциируется не только с отдыхом, но и с ароматными пончиками с черникой. Этот десерт уже давно стал настоящей гастрономической визитной карточкой региона. Воздушное тесто, сочная ягодная начинка и щедрая порция сахарной пудры делают его любимым лакомством как для детей, так и для взрослых. Оказывается, приготовить знаменитые пончики можно и на собственной кухне.

Идея приготовления вкусных светязских пончиков опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

вода – 500 мл.

сахар – 100 г

масло – 100 г

прессованные дрожжи – 50 г

ванильный сахар – 15 г

пшеничная мука – 850 г

водка – 2 ст.л.

Для начинки:

черника – 300-400 г

сахар – по вкусу

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

Дополнительно:

масло для жарки

сахарная пудра для подачи

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешайте воду, сахар и масло. Доведите смесь до кипения, после чего оставьте остывать до комнатной температуры.

2. Добавьте в жидкость прессованные дрожжи и ванильный сахар. Перемешайте до полного растворения.

3. Постепенно всыпайте просеянную муку, добавляя водку. Замесите мягкое эластичное тесто.

4. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте примерно на один час, чтобы оно увеличилось в объеме.

5. Разделите готовое тесто на кусочки по 60 граммов. Сформируйте шарики и дайте им отдохнуть 5 минут.

6. Руками расплющите каждый шарик в небольшой корж.

7. Для начинки смешайте чернику с сахаром и кукурузным крахмалом. Выложите немного ягодной массы в центр каждого коржа и тщательно зажмите края.

8. Выложите пончики швом вниз и оставьте подниматься еще на 15 минут.

9. В глубокой сковороде или кастрюле хорошо разогрейте масло. Жарьте пончики на умеренном огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

10. Готовые пончики переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, а перед подачей обильно посыпьте сахарной пудрой.

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