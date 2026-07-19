Культовые пончики из Свитяза: как приготовить популярный десерт дома
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Лето на Свитязе для многих ассоциируется не только с отдыхом, но и с ароматными пончиками с черникой. Этот десерт уже давно стал настоящей гастрономической визитной карточкой региона. Воздушное тесто, сочная ягодная начинка и щедрая порция сахарной пудры делают его любимым лакомством как для детей, так и для взрослых. Оказывается, приготовить знаменитые пончики можно и на собственной кухне.
Идея приготовления вкусных светязских пончиков опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- вода – 500 мл.
- сахар – 100 г
- масло – 100 г
- прессованные дрожжи – 50 г
- ванильный сахар – 15 г
- пшеничная мука – 850 г
- водка – 2 ст.л.
Для начинки:
- черника – 300-400 г
- сахар – по вкусу
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
Дополнительно:
- масло для жарки
- сахарная пудра для подачи
Способ приготовления:
1. В кастрюле смешайте воду, сахар и масло. Доведите смесь до кипения, после чего оставьте остывать до комнатной температуры.
2. Добавьте в жидкость прессованные дрожжи и ванильный сахар. Перемешайте до полного растворения.
3. Постепенно всыпайте просеянную муку, добавляя водку. Замесите мягкое эластичное тесто.
4. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в тёплом месте примерно на один час, чтобы оно увеличилось в объеме.
5. Разделите готовое тесто на кусочки по 60 граммов. Сформируйте шарики и дайте им отдохнуть 5 минут.
6. Руками расплющите каждый шарик в небольшой корж.
7. Для начинки смешайте чернику с сахаром и кукурузным крахмалом. Выложите немного ягодной массы в центр каждого коржа и тщательно зажмите края.
8. Выложите пончики швом вниз и оставьте подниматься еще на 15 минут.
9. В глубокой сковороде или кастрюле хорошо разогрейте масло. Жарьте пончики на умеренном огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
10. Готовые пончики переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, а перед подачей обильно посыпьте сахарной пудрой.
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