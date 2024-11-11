"Лесная изба" – популярный в Украине торт с вишнями. Состоит он из хрустящих трубочек, которые после смазки кремом становятся очень сочными и мягкими. Важно использовать вишни без косточек. Идеально подойдут эти ягоды, которые вы закрыли в банки.

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Идея приготовления культового торта "Еловый дом" опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Крем готовится на основе сливок и сливочного сыра.

Ингредиенты для теста:

мука – 400-450 г

масло – 200 г

сметана – 200 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

ванильный сахар – 10 г

Ингредиенты для крема:

сливки 33% – 500 мл.

сливочный творог – 300 г

сахарная пудра – 200 г

вишни без косточек – 700-800 г

сахар – 100 г

крахмал – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Масло растопить и дать немного остыть. Добавить сметану, ванильный сахар и частями просеивать муку с разрыхлителем.

2. Замесить мягкое и немного рыхлое тесто (не переусердствуйте, чтобы не забить тесто).

3. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на час.

4. Тем временем из вишен вынуть косточки, добавить сахар и крахмал (перед самим процессом формирования трубочек).

5. Тесто разделить на 15 равных частей.

6. Каждую раскатать в пласт длиной 25 сантиметров.

7. Выложить вишни, защепнуть и положить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом швом вниз.

8. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности, до зарумянивания.

9. Для крема взбить холодные сливки с холодным сливочным сыром и сахарной пудрой до густой массы (взбивается очень быстро).

10. Собрать торт: дно посуды немного смазать кремом, выложить первые пять трубочек, покрыть кремом, далее сверху последующих 4 трубочки и снова крем. Так пока не закончатся трубочки.

11. Бока смазать тоже кремом.

12. Посыпать сверху потертым шоколадом или какао и поставить в холодильник на ночь.

13. Перед подачей через час поместить в комнатную температуру.

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