Культовый торт "Лесная изба": как приготовить в домашних условиях
"Лесная изба" – популярный в Украине торт с вишнями. Состоит он из хрустящих трубочек, которые после смазки кремом становятся очень сочными и мягкими. Важно использовать вишни без косточек. Идеально подойдут эти ягоды, которые вы закрыли в банки.
Идея приготовления культового торта "Еловый дом" опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Крем готовится на основе сливок и сливочного сыра.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400-450 г
- масло – 200 г
- сметана – 200 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- ванильный сахар – 10 г
Ингредиенты для крема:
- сливки 33% – 500 мл.
- сливочный творог – 300 г
- сахарная пудра – 200 г
- вишни без косточек – 700-800 г
- сахар – 100 г
- крахмал – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Масло растопить и дать немного остыть. Добавить сметану, ванильный сахар и частями просеивать муку с разрыхлителем.
2. Замесить мягкое и немного рыхлое тесто (не переусердствуйте, чтобы не забить тесто).
3. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на час.
4. Тем временем из вишен вынуть косточки, добавить сахар и крахмал (перед самим процессом формирования трубочек).
5. Тесто разделить на 15 равных частей.
6. Каждую раскатать в пласт длиной 25 сантиметров.
7. Выложить вишни, защепнуть и положить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом швом вниз.
8. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности, до зарумянивания.
9. Для крема взбить холодные сливки с холодным сливочным сыром и сахарной пудрой до густой массы (взбивается очень быстро).
10. Собрать торт: дно посуды немного смазать кремом, выложить первые пять трубочек, покрыть кремом, далее сверху последующих 4 трубочки и снова крем. Так пока не закончатся трубочки.
11. Бока смазать тоже кремом.
12. Посыпать сверху потертым шоколадом или какао и поставить в холодильник на ночь.
13. Перед подачей через час поместить в комнатную температуру.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: