Куриные бедра в апельсиновом маринаде: идеальное блюдо для новогоднего стола
Если вы не определились, какое основное блюдо приготовить для новогоднего стола, советуем обратить внимание на этот рецепт и больше ничего не искать. Куриные бедра в апельсиновом соке – это блюдо, которое не только украсит праздничный стол, но точно понравится абсолютно всем.
Как приготовить это блюдо в Instagram рассказала фудблогер с ником iren.lazun. После небольших усилий ваша кухня наполнится невероятным ароматом.
Ингредиенты
- Куриные бедра – 4-6 шт
- Апельсин – 2 шт
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Соль – 1 ч.л.
- Паприка копченая – 1 ч.л.
- Черный перец молотый – ½ ч.л.
- Розмарин – несколько веточек
Способ приготовления
1.Куриные бедра промываем, обтираем бумажным полотенцем и выкладываем в форму в которой будем запекать.
2. 1 апельсин разрезаем на 2 половинки и выжимаем сок в отдельную мисочку, туда добавляем соевый соус, сахар, соль, паприку, перец, чеснок, размешиваем до растворения сахара и заливаем бедра. Дополнительно посыпать цедрой апельсина.
3. Отправляем в холодильник мариноваться на 1-2 часа.
4. Достаем, выкладываем сверху розмарин по желанию и ставим выпекаться в предварительно разогретую духовку при 200 градусах в течение 40-60 мин или до готовности мяса.
5. В процессе можно поливать еще маринадом, а в конце можно включить конвекцию на 5-7 мин для золотистой корочки.
6. Убираем запеченный розмарин, украшаем порезанными апельсинами по желанию и свежим розмарином.
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