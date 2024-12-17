Если вы не определились, какое основное блюдо приготовить для новогоднего стола, советуем обратить внимание на этот рецепт и больше ничего не искать. Куриные бедра в апельсиновом соке – это блюдо, которое не только украсит праздничный стол, но точно понравится абсолютно всем.

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Как приготовить это блюдо в Instagram рассказала фудблогер с ником iren.lazun. После небольших усилий ваша кухня наполнится невероятным ароматом.

Ингредиенты

Куриные бедра – 4-6 шт

Апельсин – 2 шт

Соевый соус – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Чеснок – 3-4 зубчика

Соль – 1 ч.л.

Паприка копченая – 1 ч.л.

Черный перец молотый – ½ ч.л.

Розмарин – несколько веточек

Способ приготовления

1.Куриные бедра промываем, обтираем бумажным полотенцем и выкладываем в форму в которой будем запекать.

2. 1 апельсин разрезаем на 2 половинки и выжимаем сок в отдельную мисочку, туда добавляем соевый соус, сахар, соль, паприку, перец, чеснок, размешиваем до растворения сахара и заливаем бедра. Дополнительно посыпать цедрой апельсина.

3. Отправляем в холодильник мариноваться на 1-2 часа.

4. Достаем, выкладываем сверху розмарин по желанию и ставим выпекаться в предварительно разогретую духовку при 200 градусах в течение 40-60 мин или до готовности мяса.

5. В процессе можно поливать еще маринадом, а в конце можно включить конвекцию на 5-7 мин для золотистой корочки.

6. Убираем запеченный розмарин, украшаем порезанными апельсинами по желанию и свежим розмарином.

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