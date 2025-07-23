Куриные котлеты по-новому: что добавить к мясу для сочности

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
123
Куриные котлеты по-новому: что добавить к мясу для сочности

Куриное филе для котлет не стоит измельчать в фарш. Изделия будут значительно вкуснее, если мясо просто измельчить ножом. А для сочности добавьте несколько простых компонентов.

Идея приготовления сочных рубленых котлет с ананасом и сыром опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Куриные котлеты по-новому: что добавить к мясу для сочности

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 половинки (900 г)
  • твердый сыр – 150 г
  • консервированные ананасы – 250 г
  • яйца – 2 шт.
  • майонез или сметана – 2 ст.л. с горкой
  • крахмал – 2 ст.л.
  • приправа к курице – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Куриные котлеты по-новому: что добавить к мясу для сочности

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.

2. Посолить, поперчить, добавить приправу к курице, натертый сыр, консервированные ананасы, яйца, майонез или сметану и крахмал.

Куриные котлеты по-новому: что добавить к мясу для сочности

3. Все тщательно перемешать и отправить в холодильник на 2 часа.

Куриные котлеты по-новому: что добавить к мясу для сочности

4. Разогреть хорошо сковородку.

Куриные котлеты по-новому: что добавить к мясу для сочности

5. Жарить котлетки на среднем огне с обеих сторон до румяного цвета. Одна котлета – это 1 ст.л. массы с горкой.

Куриные котлеты по-новому: что добавить к мясу для сочности

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты