Куриные котлеты по-новому: что добавить к мясу для сочности
Куриное филе для котлет не стоит измельчать в фарш. Изделия будут значительно вкуснее, если мясо просто измельчить ножом. А для сочности добавьте несколько простых компонентов.
Идея приготовления сочных рубленых котлет с ананасом и сыром опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 половинки (900 г)
- твердый сыр – 150 г
- консервированные ананасы – 250 г
- яйца – 2 шт.
- майонез или сметана – 2 ст.л. с горкой
- крахмал – 2 ст.л.
- приправа к курице – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
2. Посолить, поперчить, добавить приправу к курице, натертый сыр, консервированные ананасы, яйца, майонез или сметану и крахмал.
3. Все тщательно перемешать и отправить в холодильник на 2 часа.
4. Разогреть хорошо сковородку.
5. Жарить котлетки на среднем огне с обеих сторон до румяного цвета. Одна котлета – это 1 ст.л. массы с горкой.
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