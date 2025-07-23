Куриное филе для котлет не стоит измельчать в фарш. Изделия будут значительно вкуснее, если мясо просто измельчить ножом. А для сочности добавьте несколько простых компонентов.

Идея приготовления сочных рубленых котлет с ананасом и сыром опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 половинки (900 г)

твердый сыр – 150 г

консервированные ананасы – 250 г

яйца – 2 шт.

майонез или сметана – 2 ст.л. с горкой

крахмал – 2 ст.л.

приправа к курице – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.

2. Посолить, поперчить, добавить приправу к курице, натертый сыр, консервированные ананасы, яйца, майонез или сметану и крахмал.

3. Все тщательно перемешать и отправить в холодильник на 2 часа.

4. Разогреть хорошо сковородку.

5. Жарить котлетки на среднем огне с обеих сторон до румяного цвета. Одна котлета – это 1 ст.л. массы с горкой.

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