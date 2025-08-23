Куриные котлеты по-новому: как приготовить, чтобы они не были сухими
Даже из куриного филе можно приготовить сочные и нежные котлеты. Для этого к мясу нужно добавить достаточно специй, а также много натертого сыра. Изделия будут очень сочные и нежные даже если их запечь в духовке.
Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 500 г
- яйца – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- твердый сыр – 40 г+20 г для посыпки
- панировочные сухари – 3 ст.л.
- молока или нежирные сливки – 50 мл.
- соль, перец, смесь специй к фаршу
Способ приготовления:
1. В фарш разбить яйцо.
2. Добавить 3 ложки панировочных сухарей.
3. Влить молоко.
4. Посолить, поперчить.
5. Добавить смесь специй к фаршу.
6. Выжать зубчик чеснока, добавить тертый сыр и все вымешать 2-3 минуты.
7. Влажными руками сформировать котлеты.
8. Переложить в противень для запекания, сделать маленькую шапочку из тертого сыра.
9. Готовить при температуре 180 градусов 25 минут.
