Даже из куриного филе можно приготовить сочные и нежные котлеты. Для этого к мясу нужно добавить достаточно специй, а также много натертого сыра. Изделия будут очень сочные и нежные даже если их запечь в духовке.

Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 500 г

яйца – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

твердый сыр – 40 г+20 г для посыпки

панировочные сухари – 3 ст.л.

молока или нежирные сливки – 50 мл.

соль, перец, смесь специй к фаршу

Способ приготовления:

1. В фарш разбить яйцо.

2. Добавить 3 ложки панировочных сухарей.

3. Влить молоко.

4. Посолить, поперчить.

5. Добавить смесь специй к фаршу.

6. Выжать зубчик чеснока, добавить тертый сыр и все вымешать 2-3 минуты.

7. Влажными руками сформировать котлеты.

8. Переложить в противень для запекания, сделать маленькую шапочку из тертого сыра.

9. Готовить при температуре 180 градусов 25 минут.

