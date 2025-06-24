Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
900
Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке

Так ленивые голубцы вы еще точно не готовили. Вам не нужно ничего вымешивать, а потом формировать изделия. Достаточно просто выложить необходимые ингредиенты в форму и поставить в духовку – результат будет непревзойденный.

Идея приготовления куриных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Натальи Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Соус придаст особую сочность.

Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 6 шт.

Ингредиенты для соуса:

  • натуральный йогурт – 150 г
  • соль – 1 ч.л.
  • приправы для курицы - 1 ч.л.
  • горчица – 1 ч.л.

Ингредиенты для голубцов:

  • рис – 120 г
  • соль + ваша любимая приправа
  • растительное масло
  • маленькая капуста – 1 шт.
  • соль + черный перец + паприка
  • теплая вода – 400 мл.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • сливочное масло

Способ приготовления:

Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке

1. Надрезать каждое куриное бедро.

2. К йогурту или сметане добавить чайную ложку соли, чайную ложку приправы для курицы и чайную ложку горчицы.

3. Этот соус добавить к мясу и хорошо перемешать.

Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке

4. Оставить постоять на 20 минут.

5. В форму для запекания выложить 120 г риса.

6. Посолить его и добавить любимую приправу, полить подсолнечным маслом.

Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке

7. Нарезать 1 небольшую капусту и выложить ее на рис.

8. Посолить и поперчить, посыпать паприкой.

Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке

9. К теплой воде добавить столовую ложку томатной пасты, перемешать и полить капусту.

10. Выложить замаринованные куриные бедра.

Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке

11. Сверху на мясо можно положить несколько кусочков сливочного масла. Также деревянные шпажки или палочки для суши и накрыть смоченным в воде пергаментом.

12. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50-60 минут.

Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке

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