Так ленивые голубцы вы еще точно не готовили. Вам не нужно ничего вымешивать, а потом формировать изделия. Достаточно просто выложить необходимые ингредиенты в форму и поставить в духовку – результат будет непревзойденный.

Идея приготовления куриных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Натальи Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Соус придаст особую сочность.

Ингредиенты:

куриные бедра – 6 шт.

Ингредиенты для соуса:

натуральный йогурт – 150 г

соль – 1 ч.л.

приправы для курицы - 1 ч.л.

горчица – 1 ч.л.

Ингредиенты для голубцов:

рис – 120 г

соль + ваша любимая приправа

растительное масло

маленькая капуста – 1 шт.

соль + черный перец + паприка

теплая вода – 400 мл.

томатная паста – 1 ст.л.

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Надрезать каждое куриное бедро.

2. К йогурту или сметане добавить чайную ложку соли, чайную ложку приправы для курицы и чайную ложку горчицы.

3. Этот соус добавить к мясу и хорошо перемешать.

4. Оставить постоять на 20 минут.

5. В форму для запекания выложить 120 г риса.

6. Посолить его и добавить любимую приправу, полить подсолнечным маслом.

7. Нарезать 1 небольшую капусту и выложить ее на рис.

8. Посолить и поперчить, посыпать паприкой.

9. К теплой воде добавить столовую ложку томатной пасты, перемешать и полить капусту.

10. Выложить замаринованные куриные бедра.

11. Сверху на мясо можно положить несколько кусочков сливочного масла. Также деревянные шпажки или палочки для суши и накрыть смоченным в воде пергаментом.

12. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50-60 минут.

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