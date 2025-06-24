Куриные ленивые голубцы, которые даже не придется лепить: готовятся в духовке
Так ленивые голубцы вы еще точно не готовили. Вам не нужно ничего вымешивать, а потом формировать изделия. Достаточно просто выложить необходимые ингредиенты в форму и поставить в духовку – результат будет непревзойденный.
Идея приготовления куриных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Натальи Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Соус придаст особую сочность.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 6 шт.
Ингредиенты для соуса:
- натуральный йогурт – 150 г
- соль – 1 ч.л.
- приправы для курицы - 1 ч.л.
- горчица – 1 ч.л.
Ингредиенты для голубцов:
- рис – 120 г
- соль + ваша любимая приправа
- растительное масло
- маленькая капуста – 1 шт.
- соль + черный перец + паприка
- теплая вода – 400 мл.
- томатная паста – 1 ст.л.
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Надрезать каждое куриное бедро.
2. К йогурту или сметане добавить чайную ложку соли, чайную ложку приправы для курицы и чайную ложку горчицы.
3. Этот соус добавить к мясу и хорошо перемешать.
4. Оставить постоять на 20 минут.
5. В форму для запекания выложить 120 г риса.
6. Посолить его и добавить любимую приправу, полить подсолнечным маслом.
7. Нарезать 1 небольшую капусту и выложить ее на рис.
8. Посолить и поперчить, посыпать паприкой.
9. К теплой воде добавить столовую ложку томатной пасты, перемешать и полить капусту.
10. Выложить замаринованные куриные бедра.
11. Сверху на мясо можно положить несколько кусочков сливочного масла. Также деревянные шпажки или палочки для суши и накрыть смоченным в воде пергаментом.
12. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 50-60 минут.
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