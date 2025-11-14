Куриные шашлычки с беконом и чесночным соусом: идеально на каждый день или для праздничного стола
Куриные шашлычки в сочетании с беконом – это блюдо, которое легко приготовить дома и подать как повседневный ужин или как часть праздничного меню. Они получаются сочными, ароматными и имеют выразительный вкус благодаря простому маринаду и нежному чесночному соусу. Все готовится из доступных ингредиентов, а процесс не займет много времени. Такой вариант станет отличной альтернативой классическим шашлыкам и подойдет тем, кто хочет разнообразить меню без лишних усилий.
Идея приготовления сочных куриных шашлычков опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- бекон – несколько полосок для заворачивания
- сметана – 100 г
- горчица в зернах – 1-2 ст.л.
- специи – соль, перец, измельченный зубчик чеснока, укроп
Ингредиенты для чесночного соуса:
- масло или растопленное сливочное масло
- чеснок
- укроп
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте пополам, не прорезая до конца.
2. Накройте пленкой и слегка отбейте, чтобы сделать мясо более мягким.
3. В миске смешайте сметану с горчицей, добавьте соль, перец и измельченный чеснок – этим соусом смажьте филе с обеих сторон.
4. На поверхность мяса выложите полоски бекона, плотно заверните рулетики и сформируйте шашлычки, нанизав кусочки на деревянные шпажки.
5. Обжарьте их на разогретой сковороде несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки. После этого переложите в форму, накройте фольгой и запекайте в духовке 10-15 минут.
6. Для подачи приготовьте простой чесночный соус: смешайте растительное или растопленное масло с измельченным чесноком и укропом. Смажьте готовые шашлычки перед подачей.
7. Такие куриные шашлычки с беконом имеют насыщенный вкус, остаются сочными внутри и прекрасно сочетаются с легкими салатами, овощами или картофелем. Это универсальное блюдо, которое подойдет на любой случай.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: