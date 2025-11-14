Куриные шашлычки в сочетании с беконом – это блюдо, которое легко приготовить дома и подать как повседневный ужин или как часть праздничного меню. Они получаются сочными, ароматными и имеют выразительный вкус благодаря простому маринаду и нежному чесночному соусу. Все готовится из доступных ингредиентов, а процесс не займет много времени. Такой вариант станет отличной альтернативой классическим шашлыкам и подойдет тем, кто хочет разнообразить меню без лишних усилий.

Идея приготовления сочных куриных шашлычков опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

бекон – несколько полосок для заворачивания

сметана – 100 г

горчица в зернах – 1-2 ст.л.

специи – соль, перец, измельченный зубчик чеснока, укроп

Ингредиенты для чесночного соуса:

масло или растопленное сливочное масло

чеснок

укроп

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте пополам, не прорезая до конца.

2. Накройте пленкой и слегка отбейте, чтобы сделать мясо более мягким.

3. В миске смешайте сметану с горчицей, добавьте соль, перец и измельченный чеснок – этим соусом смажьте филе с обеих сторон.

4. На поверхность мяса выложите полоски бекона, плотно заверните рулетики и сформируйте шашлычки, нанизав кусочки на деревянные шпажки.

5. Обжарьте их на разогретой сковороде несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки. После этого переложите в форму, накройте фольгой и запекайте в духовке 10-15 минут.

6. Для подачи приготовьте простой чесночный соус: смешайте растительное или растопленное масло с измельченным чесноком и укропом. Смажьте готовые шашлычки перед подачей.

7. Такие куриные шашлычки с беконом имеют насыщенный вкус, остаются сочными внутри и прекрасно сочетаются с легкими салатами, овощами или картофелем. Это универсальное блюдо, которое подойдет на любой случай.

