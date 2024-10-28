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Куриные шашлыки, которые можно приготовить даже в холодное время: понадобится духовка
Даже если за окном конец осени и прохлады – это не мешает вам поесть вкусный шашлык. Для такого блюда можно использовать обычную духовку. А вместо шампуров взять шпажки.
Идея приготовления куриных шашлычков в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Мясо будет очень сочным.
Ингредиенты на три шашлычка:
- куриное филе – 1.5 шт.
- майонез – 1.5 ст.л.
- сметана – 1.5 ст.л.
- кетчуп томатный соус – 1.5 ст.л;
- специи: соль, паприка, сушеный чеснок, перец;
- соевый соус – 2 ст.л.
- зелень петрушки
Способ приготовления:
1. Филе нарезать на кусочки.
2. Замариновать в специях и соевом соусе.
3. Оставить отдохнуть минимум на 30 минут.
4. Нанизать на шпажки.
5. Запекать в духовке или мультипечке 15-20 минут при температуре 200 градусов.
6. В конце можно включить режим гриля для появления корочки.
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