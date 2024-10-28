Куриные шашлыки, которые можно приготовить даже в холодное время: понадобится духовка

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Куриные шашлыки, которые можно приготовить даже в холодное время: понадобится духовка

Даже если за окном конец осени и прохлады – это не мешает вам поесть вкусный шашлык. Для такого блюда можно использовать обычную духовку. А вместо шампуров взять шпажки.

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Идея приготовления куриных шашлычков в духовке опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником coooking.she в Instagram. Мясо будет очень сочным.

Куриные шашлыки, которые можно приготовить даже в холодное время: понадобится духовка

Ингредиенты на три шашлычка:

  • куриное филе – 1.5 шт.
  • майонез – 1.5 ст.л.
  • сметана – 1.5 ст.л.
  • кетчуп томатный соус – 1.5 ст.л;
  • специи: соль, паприка, сушеный чеснок, перец;
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • зелень петрушки

Способ приготовления:

Куриные шашлыки, которые можно приготовить даже в холодное время: понадобится духовка

1. Филе нарезать на кусочки.

2. Замариновать в специях и соевом соусе.

Куриные шашлыки, которые можно приготовить даже в холодное время: понадобится духовка

3. Оставить отдохнуть минимум на 30 минут.

Куриные шашлыки, которые можно приготовить даже в холодное время: понадобится духовка

4. Нанизать на шпажки.

Куриные шашлыки, которые можно приготовить даже в холодное время: понадобится духовка

5. Запекать в духовке или мультипечке 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Куриные шашлыки, которые можно приготовить даже в холодное время: понадобится духовка

6. В конце можно включить режим гриля для появления корочки.

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