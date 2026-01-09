Квашеная капуста на 3 банку: рассказываем, сколько соли нужно на 1 кг капусты

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
294
Квашеная капуста на 3 банку: рассказываем, сколько соли нужно на 1 кг капусты

Самый вкусная и полезная домашняя, зимняя закуска – квашеная капуста. Готовить ее можно с морковью, перцем и просто с солью. Чтобы капуста не горчила и была без неприятного запаха, нужно придерживаться некоторых правил при приготовлении. 

Квашеная капуста на 3 банку: рассказываем, сколько соли нужно на 1 кг капусты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сочной, вкусной и полезной квашеной капусты.

Квашеная капуста на 3 банку: рассказываем, сколько соли нужно на 1 кг капусты

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста 1 кг
  • соль 20-25 г
  • морковь

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, добавьте тертую морковь и соль. Хорошо перемните руками, чтобы овощи пустили сок.

Квашеная капуста на 3 банку: рассказываем, сколько соли нужно на 1 кг капусты

2. Выложите в трехлитровую банку. Утрамбуйте, чтобы не оставалось воздуха, но не слишком плотно, капусте нужно пространство для брожения.

Квашеная капуста на 3 банку: рассказываем, сколько соли нужно на 1 кг капусты

3. Обязательно проткните капусту на следующий день деревянной палочкой до дна банки, так выйдите лишний воздух и капуста не будет горчить.

Квашеная капуста на 3 банку: рассказываем, сколько соли нужно на 1 кг капусты

Совет: капусту оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Ежедневно проверяйте и снова протыкайте палочкой. Когда процесс брожения завершится, обычно 3-5 дней, поставьте капусту в холодильник или в прохладное место!

Квашеная капуста на 3 банку: рассказываем, сколько соли нужно на 1 кг капусты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты