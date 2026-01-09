Самый вкусная и полезная домашняя, зимняя закуска – квашеная капуста. Готовить ее можно с морковью, перцем и просто с солью. Чтобы капуста не горчила и была без неприятного запаха, нужно придерживаться некоторых правил при приготовлении.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сочной, вкусной и полезной квашеной капусты.

Ингредиенты:

белокочанная капуста 1 кг

соль 20-25 г

морковь

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, добавьте тертую морковь и соль. Хорошо перемните руками, чтобы овощи пустили сок.

2. Выложите в трехлитровую банку. Утрамбуйте, чтобы не оставалось воздуха, но не слишком плотно, капусте нужно пространство для брожения.

3. Обязательно проткните капусту на следующий день деревянной палочкой до дна банки, так выйдите лишний воздух и капуста не будет горчить.

Совет: капусту оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Ежедневно проверяйте и снова протыкайте палочкой. Когда процесс брожения завершится, обычно 3-5 дней, поставьте капусту в холодильник или в прохладное место!

