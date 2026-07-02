Летом лучшее блюдо для ужина – лаваш с разными начинками. Для приготовления можно использовать крем-сыр, креветки, сыр любой, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сыром и креветками.

Ингредиенты:

Лаваш

Сыр-крем

Микс зелени

Помидоры черри

Огурцы

Гриль-креветки

Для соуса:

Сметана

Соль или соевый соус

Лимонный сок

Сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте сыром, сверху выложите креветки, овощи, зелень.

2. Полейте соусом, сверните и подавайте.

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