Лаваш с креветками и зеленью: рецепт идеального блюда для ужина в жаркий день
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Летом лучшее блюдо для ужина – лаваш с разными начинками. Для приготовления можно использовать крем-сыр, креветки, сыр любой, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сыром и креветками.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Сыр-крем
- Микс зелени
- Помидоры черри
- Огурцы
- Гриль-креветки
Для соуса:
- Сметана
- Соль или соевый соус
- Лимонный сок
- Сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте сыром, сверху выложите креветки, овощи, зелень.
2. Полейте соусом, сверните и подавайте.
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