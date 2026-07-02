Лаваш с креветками и зеленью: рецепт идеального блюда для ужина в жаркий день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
144
Рецепт блюда
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Летом лучшее блюдо для ужина  – лаваш с разными начинками. Для приготовления можно использовать крем-сыр, креветки, сыр любой, зелень.

Лаваш с креветками и зеленью: рецепт идеального блюда для ужина в жаркий день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сыром и креветками.

Ингредиенты: 

  • Лаваш
  • Сыр-крем
  • Микс зелени
  • Помидоры черри
  • Огурцы
  • Гриль-креветки

Для соуса:

  • Сметана
  • Соль или соевый соус
  • Лимонный сок
  • Сушеный чеснок

Способ приготовления: 

1. Лаваш смажьте сыром, сверху выложите креветки, овощи, зелень.

Лаваш с креветками и зеленью: рецепт идеального блюда для ужина в жаркий день

2. Полейте соусом, сверните и подавайте.

Лаваш с креветками и зеленью: рецепт идеального блюда для ужина в жаркий день

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