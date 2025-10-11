Лаваш "Цезарь" для перекуса: делимся рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
969
Лаваш 'Цезарь' для перекуса: делимся рецептом вкусной закуски

Самый простой продукт для приготовления вкусных закусок – лаваш. Он отлично сочетается со всеми продуктами, начиная от мясного фарша и филе, закачивая яйцами, сыром, зеленью.

Видео дня
Лаваш ''Цезарь'' для перекуса: делимся рецептом вкусной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша "Цезарь" с фаршем и салатом из айсберга и помидоров. 

Лаваш ''Цезарь'' для перекуса: делимся рецептом вкусной закуски

Ингредиенты на 4 шт:

  • 4 небольших круглых лаваша (18-20 см диаметром, или 6-7 маленьких лавашей)
  • 500 г куриного фарша
  • соль, перец

Соус цезарь:

  • 1 яйцо
  • 120 мл масла
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • зубчик чеснока
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • соль и перец

Начинка цезарь:

  • 4-5 листьев салата айсберг
  • 6-7 коктейльных томатов (или 1-2 средних)
  • пармезан

Способ приготовления: 

1. Фарш смешайте с солью и перцем, выкладываем на лаваши, и поджариваем их на сковороде до готовности фарша. 

Лаваш ''Цезарь'' для перекуса: делимся рецептом вкусной закуски

2. Для соуса: в глубокой чаше соединяем все ингредиенты, опускаем блендер на дно чаши и начинаем взбивать, соус загустеет у вас на глазах за одну минуту!

Лаваш ''Цезарь'' для перекуса: делимся рецептом вкусной закуски

3. Соединяем 1/2 соуса с салатом и помидорами, выкладываем внутрь лавашей и посыпаем пармезаном!

Лаваш ''Цезарь'' для перекуса: делимся рецептом вкусной закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедаовощирецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты