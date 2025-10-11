Лаваш "Цезарь" для перекуса: делимся рецептом вкусной закуски
Самый простой продукт для приготовления вкусных закусок – лаваш. Он отлично сочетается со всеми продуктами, начиная от мясного фарша и филе, закачивая яйцами, сыром, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша "Цезарь" с фаршем и салатом из айсберга и помидоров.
Ингредиенты на 4 шт:
- 4 небольших круглых лаваша (18-20 см диаметром, или 6-7 маленьких лавашей)
- 500 г куриного фарша
- соль, перец
Соус цезарь:
- 1 яйцо
- 120 мл масла
- 1 ч.л. французской горчицы
- зубчик чеснока
- 1 ч.л. лимонного сока
- соль и перец
Начинка цезарь:
- 4-5 листьев салата айсберг
- 6-7 коктейльных томатов (или 1-2 средних)
- пармезан
Способ приготовления:
1. Фарш смешайте с солью и перцем, выкладываем на лаваши, и поджариваем их на сковороде до готовности фарша.
2. Для соуса: в глубокой чаше соединяем все ингредиенты, опускаем блендер на дно чаши и начинаем взбивать, соус загустеет у вас на глазах за одну минуту!
3. Соединяем 1/2 соуса с салатом и помидорами, выкладываем внутрь лавашей и посыпаем пармезаном!
