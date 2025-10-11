Самый простой продукт для приготовления вкусных закусок – лаваш. Он отлично сочетается со всеми продуктами, начиная от мясного фарша и филе, закачивая яйцами, сыром, зеленью.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша "Цезарь" с фаршем и салатом из айсберга и помидоров.

Ингредиенты на 4 шт:

4 небольших круглых лаваша (18-20 см диаметром, или 6-7 маленьких лавашей)

500 г куриного фарша

соль, перец

Соус цезарь:

1 яйцо

120 мл масла

1 ч.л. французской горчицы

зубчик чеснока

1 ч.л. лимонного сока

соль и перец

Начинка цезарь:

4-5 листьев салата айсберг

6-7 коктейльных томатов (или 1-2 средних)

пармезан

Способ приготовления:

1. Фарш смешайте с солью и перцем, выкладываем на лаваши, и поджариваем их на сковороде до готовности фарша.

2. Для соуса: в глубокой чаше соединяем все ингредиенты, опускаем блендер на дно чаши и начинаем взбивать, соус загустеет у вас на глазах за одну минуту!

3. Соединяем 1/2 соуса с салатом и помидорами, выкладываем внутрь лавашей и посыпаем пармезаном!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: