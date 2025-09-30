Лечо из помидоров и болгарского перца на зиму: с каким маринадом приготовить
Домашнее лечо – одна из самых любимых заготовок на зиму. Это блюдо получается ярким, ароматным и очень аппетитным, ведь сочетает сладкий болгарский перец, сочные помидоры и нежную морковь. Готовить лечо совсем не сложно, главное правильно подобрать маринад, чтобы овощи сохранили свой вкус и аромат. Такое консервирование станет отличным дополнением к мясу, гарнирам или как самостоятельная закуска.
Идея приготовления лечо из перца и помидоров опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 2,5 кг.
- морковь – 1 кг.
- болгарский перец – 1,5 кг.
- лук – 500 г
- масло – 100 мл.
- уксус – 30 мл.
- сахар – 2–3 ст.л.
- соль – 1,5–2 ст.л.
- перец горошком – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Помидоры и морковь измельчите в мясорубке или блендере до состояния пюре.
2. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой, а лук – полукольцами.
3. В большой кастрюле соедините все овощи, добавьте масло, уксус, соль, сахар и несколько горошин перца.
4. Тщательно перемешайте и доведите смесь до кипения.
5. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими и ароматными.
6. Готовую массу разложите в стерильные банки, плотно закройте крышками. Если есть автоклав – достаточно 15 минут при температуре 110 градусов. Без автоклава банки можно простерилизовать в большой кастрюле с водой.
7. После остывания перенесите заготовки в прохладное место. Зимой лечо станет отличным дополнением к любому столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: