Лечо из помидоров и болгарского перца на зиму: с каким маринадом приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
192
Домашнее лечо – одна из самых любимых заготовок на зиму. Это блюдо получается ярким, ароматным и очень аппетитным, ведь сочетает сладкий болгарский перец, сочные помидоры и нежную морковь. Готовить лечо совсем не сложно, главное правильно подобрать маринад, чтобы овощи сохранили свой вкус и аромат. Такое консервирование станет отличным дополнением к мясу, гарнирам или как самостоятельная закуска.

Идея приготовления лечо из перца и помидоров опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • помидоры – 2,5 кг.
  • морковь – 1 кг.
  • болгарский перец – 1,5 кг.
  • лук – 500 г
  • масло – 100 мл.
  • уксус – 30 мл.
  • сахар – 2–3 ст.л.
  • соль – 1,5–2 ст.л.
  • перец горошком – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Помидоры и морковь измельчите в мясорубке или блендере до состояния пюре.

2. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой, а лук – полукольцами.

3. В большой кастрюле соедините все овощи, добавьте масло, уксус, соль, сахар и несколько горошин перца.

4. Тщательно перемешайте и доведите смесь до кипения.

5. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими и ароматными.

6. Готовую массу разложите в стерильные банки, плотно закройте крышками. Если есть автоклав – достаточно 15 минут при температуре 110 градусов. Без автоклава банки можно простерилизовать в большой кастрюле с водой.

7. После остывания перенесите заготовки в прохладное место. Зимой лечо станет отличным дополнением к любому столу.

