Намазка с тунцом и яйцами

Легкая белковая намазка с тунцом и крем-сыром – один из самых простых вариантов для быстрого завтрака или перекуса. Для её приготовления понадобится всего несколько доступных продуктов и примерно 10 минут времени. Намазка получается нежной, сытной и прекрасно сочетается со свежим или поджаренным хлебом. Также ее можно завернуть в лаваш или тортилью, чтобы получить полноценный перекус.

Идея приготовления вкусной белковой намазки с яйцами и тунцом опубликована на странице polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

крем-сыр – 2 ст.л.

консервированный тунец – 80 г

свежий огурец – 1 шт.

консервированная кукуруза – 2-3 ст.л. или по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сначала отварите яйца вкрутую, остудите их, очистите от скорлупы и раздавите вилкой до мелкой крошки.

2. К яйцам добавьте сливочный сыр, консервированный тунец (предварительно слив лишнюю жидкость), мелко нарезанный свежий огурец и консервированную кукурузу.

3. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

4. По желанию можно добавить немного молотого черного перца или мелко нарезанную зелень.

5. Готовую белковую пасту подавайте на поджаренном или свежем хлебе. Также она отлично подходит в качестве начинки для лаваша или тортильи, если нужно быстро приготовить сытный завтрак или перекус.

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