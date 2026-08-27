Легкая кабачковая пицца для сытного обеда: получится очень вкусно

Когда хочется приготовить что-нибудь сытное, но не тратить время на замешивание дрожжевого теста, можно сделать пиццу на кабачковой основе. Она готовится довольно быстро, а начинку легко менять по своему вкусу. Такая пицца особенно хорошо подходит для летнего обеда, когда кабачков много и хочется использовать их по-новому. Рассказываем, как приготовить кабачковую пиццу в духовке.

Идея приготовления сытной кабачковой пиццы на обед опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 500-600 г

яйца – 2 шт.

пшеничная мука – 90 г

разрыхлитель – ½ ч.л.

соль – по вкусу

любимые специи – по вкусу.

кетчуп или томатный соус – для основы.

ветчина или колбаса – по вкусу.

помидор – 1-2 шт.

твёрдый сыр – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Слегка посолите и оставьте примерно на 10 минут. За это время овощ пустит сок. Его нужно очень хорошо отжать руками или с помощью марли. Этот этап важен, ведь из-за лишней влаги кабачковая основа может остаться сырой и плохо держать форму.

2. К отжатому кабачку добавьте яйца, муку, разрыхлитель, соль и специи. Перемешайте до однородной массы. Она должна быть достаточно густой, чтобы её можно было равномерно распределить на противне.

3. Застелите противень пергаментом и выложите кабачковую массу. Ложкой сформируйте круглую или прямоугольную основу желаемой толщины.

4. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10-15 минут. За это время кабачковый корж должен немного подрумяниться и схватиться.

5. Достаньте основу из духовки и смажьте ее тонким слоем кетчупа или томатного соуса. Сверху выложите кусочки ветчины или колбасы и нарезанные помидоры. Завершите начинку щедрым слоем натертого твердого сыра.

6. Верните пиццу в духовку ещё примерно на 10 минут при температуре 180 градусов. Ориентируйтесь на сыр: он должен полностью расплавиться, а края кабачковой основы – стать румяными.

7. Дайте готовой пицце постоять несколько минут, после чего нарежьте ее на порционные кусочки. Подавать её можно сразу горячей или дать остыть. Начинку для такой кабачковой пиццы можно каждый раз менять, поэтому рецепт легко адаптировать под продукты, которые есть дома.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: