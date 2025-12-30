Все рецепты
Легкая закуска из хамона для новогоднего стола: готовится 2 минуты
Хамон – идеальная основа для вкусных и легких закусок. Ко всему он хорошо сочетается со всеми сырами, зеленью, фруктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из хамона, с хурмой и сыром.
Ингредиенты:
- хамон
- микрогрин гороха/рукола
- хурма
- горгондзола
Способ приготовления:
1. На хамон выложите зелень, сыр, хурму и сверните в рулет.
2. Порежьте кусками.
