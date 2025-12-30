Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Легкая закуска из хамона для новогоднего стола: готовится 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
129
Рецепт закуски

Хамон – идеальная основа для вкусных и легких закусок. Ко всему он хорошо сочетается со всеми сырами, зеленью, фруктами. 

Легкая закуска из хамона для новогоднего стола: готовится 2 минуты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из хамона, с хурмой и сыром.

Легкая закуска из хамона для новогоднего стола: готовится 2 минуты

Ингредиенты:

  • хамон
  • микрогрин гороха/рукола
  • хурма
  • горгондзола

Способ приготовления:

1. На хамон выложите зелень, сыр, хурму и сверните в рулет.

Легкая закуска из хамона для новогоднего стола: готовится 2 минуты

2. Порежьте кусками.

Легкая закуска из хамона для новогоднего стола: готовится 2 минуты

