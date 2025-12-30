Хамон – идеальная основа для вкусных и легких закусок. Ко всему он хорошо сочетается со всеми сырами, зеленью, фруктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из хамона, с хурмой и сыром.

Ингредиенты:

хамон

микрогрин гороха/рукола

хурма

горгондзола

Способ приготовления:

1. На хамон выложите зелень, сыр, хурму и сверните в рулет.

2. Порежьте кусками.

