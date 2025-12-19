Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких закусок. А также из лаваша можно сделать вкусную запеканку, пироги и даже торт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сулугуни, колбасой и морковью по-корейски.

Ингредиенты:

150 г сулугуни

150 г сыровяленой колбасы

150 г моркови по-корейски

150 г огурца

100 г крем-сыра

шпажки

Способ приготовления:

1. Намажьте лаваш крем-сыром.

2. Добавьте начинку полосками.

3. Сверните и порежьте.

