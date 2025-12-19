Все рецепты
Легкая закуска из лаваша для новогоднего стола: делимся легким рецептом
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких закусок. А также из лаваша можно сделать вкусную запеканку, пироги и даже торт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сулугуни, колбасой и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- 150 г сулугуни
- 150 г сыровяленой колбасы
- 150 г моркови по-корейски
- 150 г огурца
- 100 г крем-сыра
- шпажки
Способ приготовления:
1. Намажьте лаваш крем-сыром.
2. Добавьте начинку полосками.
3. Сверните и порежьте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: