Легкая закуска из лаваша для новогоднего стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
945
Рецепт закуски

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких закусок. А также из лаваша можно сделать вкусную запеканку, пироги и даже торт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сулугуни, колбасой и морковью по-корейски. 

Ингредиенты: 

  • 150 г сулугуни
  • 150 г сыровяленой колбасы
  • 150 г моркови по-корейски
  • 150 г огурца
  • 100 г крем-сыра
  • шпажки

Способ приготовления: 

1. Намажьте лаваш крем-сыром. 

2. Добавьте начинку полосками.

3. Сверните и порежьте.

