Тарталетки – самая простая и быстрая в приготовлении закуска, начинка для которой может быть любой. Тарталетки лучше всего выбирать песочные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с красной рыбой, креветочной пастой и сыром.

Ингредиенты:

слабосоленая красная рыба 150 г

креветки 150 г

крем-сыр 100 г

креветочная паста 50 г

зеленый лук

тарталетки

Способ приготовления:

1. Порежьте мелкими кубиками рыбу и креветки жареные.

2. Добавьте пасту, лук, крем-сыр и перемешайте.

3. Наполните начинкой тарталетки.

