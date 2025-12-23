Все рецепты
Легкие тарталетки с вкусной начинкой для новогоднего стола: самый простой рецепт закуски
Тарталетки – самая простая и быстрая в приготовлении закуска, начинка для которой может быть любой. Тарталетки лучше всего выбирать песочные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с красной рыбой, креветочной пастой и сыром.
Ингредиенты:
- слабосоленая красная рыба 150 г
- креветки 150 г
- крем-сыр 100 г
- креветочная паста 50 г
- зеленый лук
- тарталетки
Способ приготовления:
1. Порежьте мелкими кубиками рыбу и креветки жареные.
2. Добавьте пасту, лук, крем-сыр и перемешайте.
3. Наполните начинкой тарталетки.
