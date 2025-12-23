Легкие тарталетки с вкусной начинкой для новогоднего стола: самый простой рецепт закуски

Тарталетки – самая простая и быстрая в приготовлении закуска, начинка для которой может быть любой. Тарталетки лучше всего выбирать песочные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с красной рыбой, креветочной пастой и сыром. 

Ингредиенты:

  • слабосоленая красная рыба 150 г
  • креветки 150 г
  • крем-сыр 100 г
  • креветочная паста 50 г
  • зеленый лук
  • тарталетки

Способ приготовления:

1. Порежьте мелкими кубиками рыбу и креветки жареные.

2. Добавьте пасту, лук, крем-сыр и перемешайте.

3. Наполните начинкой тарталетки.

