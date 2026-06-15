Клубника – идеальная ягода для приготовления вкусных десертов, мороженого, а также напитков и салатов. Стоит отметить, что клубника хорошо сочетается с морепродуктами и рукколой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и нежного клубничного десерта, с сыром и печеньем.

Ингредиенты:

200 г сыра маскарпоне

200 мл 33% сливок

50 г сахарной пудры

ванильный экстракт

клубника

печенье с ароматом кокоса

Способ приготовления:

1. Маскарпоне смешиваем с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и смешиваем с маскарпоне.

2. Клубнику нарезаем ломтиками и выкладываем в застеленную пленкой форму, как на видео. Далее слой крема и печенья, его немного пропитываем сливками или молоком. Затем крем, клубника, крем, печенье и крем.

3. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа, можно оставить на ночь.

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