Легкий клубничный десерт аля "Тирамису": делимся простым рецептом летнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
861
Легкий клубничный десерт аля 'Тирамису': делимся простым рецептом летнего десерта
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Клубника – идеальная ягода для приготовления вкусных десертов, мороженого, а также напитков и салатов. Стоит отметить, что клубника хорошо сочетается с морепродуктами и рукколой.

Легкий клубничный десерт аля "Тирамису": делимся простым рецептом летнего десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и нежного клубничного десерта, с сыром и печеньем.

Ингредиенты: 

  • 200 г сыра маскарпоне
  • 200 мл 33% сливок
  • 50 г сахарной пудры
  • ванильный экстракт
  • клубника
  • печенье с ароматом кокоса

Способ приготовления:

1. Маскарпоне смешиваем с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и смешиваем с маскарпоне.

Легкий клубничный десерт аля "Тирамису": делимся простым рецептом летнего десерта

2. Клубнику нарезаем ломтиками и выкладываем в застеленную пленкой форму, как на видео. Далее слой крема и печенья, его немного пропитываем сливками или молоком. Затем крем, клубника, крем, печенье и крем.

Легкий клубничный десерт аля "Тирамису": делимся простым рецептом летнего десерта

3. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа, можно оставить на ночь.

Легкий клубничный десерт аля "Тирамису": делимся простым рецептом летнего десерта

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