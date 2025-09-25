Один из самых вкусных, бюджетных и легких домашних салатов – крабовый. Готовить его можно с рисом, а также – без, так блюдо будет намного легче. Для свежего вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый лук, укроп.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, который очень быстро готовится.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 50 г

Свежий огурец 2 шт.

Яйца 3 шт.

Кукуруза консервированная 200 г

Лук (лучше красный или шалот) 1/2 небольшой головки

Майонез 3-4 ст. л.

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца сварите вкрутую, охладите и нарежьте кубиками. Огурец порежьте маленькими кусочками.

2. Крабовые палочки раздели на волокна или нарежь кубиками. Лук мелко порежьте и залейте кипятком на 1 минуту, чтобы убрать горечь, затем обсушите.

3. В миске смешайте крабовое мясо, яйца, огурец, кукурузу и лук. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут, чтобы салат настоялся!

