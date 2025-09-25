Легкий крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Один из самых вкусных, бюджетных и легких домашних салатов – крабовый. Готовить его можно с рисом, а также – без, так блюдо будет намного легче. Для свежего вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый лук, укроп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 50 г
- Свежий огурец 2 шт.
- Яйца 3 шт.
- Кукуруза консервированная 200 г
- Лук (лучше красный или шалот) 1/2 небольшой головки
- Майонез 3-4 ст. л.
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца сварите вкрутую, охладите и нарежьте кубиками. Огурец порежьте маленькими кусочками.
2. Крабовые палочки раздели на волокна или нарежь кубиками. Лук мелко порежьте и залейте кипятком на 1 минуту, чтобы убрать горечь, затем обсушите.
3. В миске смешайте крабовое мясо, яйца, огурец, кукурузу и лук. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и поставьте в холодильник на 15 минут, чтобы салат настоялся!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: