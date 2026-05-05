Суп – лучшее блюдо для обеда. Готовить его можно из любых овощей, а также на мясной и рыбном бульоне.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого куриного супа, с зажаркой и зеленью.

Ингредиенты:

филе курицы/индейки

морковь

лук

картофель

укроп

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе курицы отправляем в холодную воду и варим до почти готовности.

2. Делаем легкую зажарку из моркови и лука, я жарю на масле Гхи.

3. Отправляем к мясу, добавляем мелко нарезанный картофель и готовим еще минут 10-15. Мясо достаем и разделяем на волокна, возвращаем обратно.

В конце добавляем укроп, варим еще минут 5 и подаем с кусочком хлеба смазанным маслом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: