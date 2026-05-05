Легкий куриный суп для детей: делимся простым рецептом полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
621
Суп – лучшее блюдо для обеда. Готовить его можно из любых овощей, а также на мясной и рыбном бульоне. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого куриного супа, с зажаркой и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • филе курицы/индейки
  • морковь
  • лук
  • картофель
  • укроп
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Филе курицы отправляем в холодную воду и варим до почти готовности.

2. Делаем легкую зажарку из моркови и лука, я жарю на масле Гхи.

3. Отправляем к мясу, добавляем мелко нарезанный картофель и готовим еще минут 10-15. Мясо достаем и разделяем на волокна, возвращаем обратно.

В конце добавляем укроп, варим еще минут 5 и подаем с кусочком хлеба смазанным маслом!

