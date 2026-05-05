Легкий куриный суп для детей: делимся простым рецептом полезного и вкусного блюда
Суп – лучшее блюдо для обеда. Готовить его можно из любых овощей, а также на мясной и рыбном бульоне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого куриного супа, с зажаркой и зеленью.
Ингредиенты:
- филе курицы/индейки
- морковь
- лук
- картофель
- укроп
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе курицы отправляем в холодную воду и варим до почти готовности.
2. Делаем легкую зажарку из моркови и лука, я жарю на масле Гхи.
3. Отправляем к мясу, добавляем мелко нарезанный картофель и готовим еще минут 10-15. Мясо достаем и разделяем на волокна, возвращаем обратно.
В конце добавляем укроп, варим еще минут 5 и подаем с кусочком хлеба смазанным маслом!
