Легкий новогодний салат "Варежка": блюдо понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вы любите морепродукты, из них можно приготовить очень вкусный, легкий и простой в приготовлении салат. Стоит отметить, что морепродукты отлично "дружат" с сыром, зеленью, яйцами.

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Салат из морепродуктов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из морепродуктов "Варежка".

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кальмар отварной – 100 г
  • Креветка отварная – 100 г
  • Снежный краб (крабовая палочка) – 100 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Яйца – 2 шт
  • Майонез
  • Соль и перец
  • Икра для украшения

Способ приготовления:

1. Все морепродукты отварите в кипятке с щепоткой соли и лимоном. Закидывайте в кипяток и варите 2 минуты.

Ингредиенты для блюда

2. Дно тарелки немного смазываем майонезом. Это чтобы легче было выкладывать дальше слои.

Приготовление салата

3. Далее натертый сыр, майонез, нарезанные кальмары, майонез, натертое яйцо (один белок оставим для декора), майонез, креветка, майонез, снежный краб и майонез.

Крабовые палочки для блюда

4. Сверху украсьте икрой и натертым белком. Поставьте немного постоять в холодильнике!

Готовый салат

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