Если вы любите морепродукты, из них можно приготовить очень вкусный, легкий и простой в приготовлении салат. Стоит отметить, что морепродукты отлично "дружат" с сыром, зеленью, яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из морепродуктов "Варежка".

Ингредиенты:

Кальмар отварной – 100 г

Креветка отварная – 100 г

Снежный краб (крабовая палочка) – 100 г

Сыр твердый – 100 г

Яйца – 2 шт

Майонез

Соль и перец

Икра для украшения

Способ приготовления:

1. Все морепродукты отварите в кипятке с щепоткой соли и лимоном. Закидывайте в кипяток и варите 2 минуты.

2. Дно тарелки немного смазываем майонезом. Это чтобы легче было выкладывать дальше слои.

3. Далее натертый сыр, майонез, нарезанные кальмары, майонез, натертое яйцо (один белок оставим для декора), майонез, креветка, майонез, снежный краб и майонез.

4. Сверху украсьте икрой и натертым белком. Поставьте немного постоять в холодильнике!

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