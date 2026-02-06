Легкий пирог из лаваша: самый быстрый рецепт вкусного и сытного блюда
Лаваш – идеальная основа для вкусной и быстрой пиццы, а также пирогов и запеканок, шаурмы. Еще из него можно делать слойки, лазанью, запеканки и даже торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из лаваша, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш 1-2 шт.
- колбаска 200-250 г
- твердый сыр 150-200 г
- кетчуп 2-3 ст. л.
- майонез 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Лаваш разложите на ровной поверхности. Смажьте тонким слоем кетчупа и майонеза.
2. Колбасу мелко нарежьте или натрите и равномерно разложите по лавашу. Сыр натрите на терке и щедро посыпьте сверху. Плотно сверните лаваш в рулет. Нарежьте порционными кусочками.
3. Выложите в форму (можно с пергаментом или фольгой). Запекайте при 180°C 15-20 минут, пока сыр расплавится и появится румяная корочка.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: