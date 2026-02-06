Лаваш – идеальная основа для вкусной и быстрой пиццы, а также пирогов и запеканок, шаурмы. Еще из него можно делать слойки, лазанью, запеканки и даже торты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога из лаваша, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш 1-2 шт.

колбаска 200-250 г

твердый сыр 150-200 г

кетчуп 2-3 ст. л.

майонез 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Лаваш разложите на ровной поверхности. Смажьте тонким слоем кетчупа и майонеза.

2. Колбасу мелко нарежьте или натрите и равномерно разложите по лавашу. Сыр натрите на терке и щедро посыпьте сверху. Плотно сверните лаваш в рулет. Нарежьте порционными кусочками.

3. Выложите в форму (можно с пергаментом или фольгой). Запекайте при 180°C 15-20 минут, пока сыр расплавится и появится румяная корочка.

