Если нужно быстро приготовить сытное блюдо на обед, попробуйте заливной пирог с курицей и яйцом. Для него не нужно долго вымешивать тесто или готовить сложную начинку. Все смешивается в форме и запекается до румяной корочки. Пирог получается нежным, ароматным и хорошо смакует как теплым, так и охлажденным.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и яйцом на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное яйцо – 1 шт.

кефир – 100 г

натуральный йогурт – 100 г

мука – 50 г

разрыхлитель – 5 г

соль – по вкусу.

Для начинки:

отварное куриное филе – 200 г

яйца вареные – 3 шт.

твёрдый сыр – 30 г

зеленый лук – 30 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. Отварное куриное филе и яйца нарежьте небольшими кубиками. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, а зелёный лук мелко нарежьте.

2. Для теста в отдельной миске смешайте сырое яйцо, кефир и натуральный йогурт. Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до однородности, чтобы в массе не осталось сухой муки.

3. Добавьте подготовленную начинку в тесто и аккуратно перемешайте. По желанию приправьте смесь небольшим количеством черного перца.

4. Форму для запекания слегка смажьте маслом или выстелите пергаментом. Выложите тесто с начинкой и разровняйте поверхность.

5. Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 40 минут, пока поверхность не станет золотистой.

6. Готовый пирог оставьте на несколько минут, чтобы он немного остыл и лучше держал форму. Перед подачей его можно нарезать порционными кусочками и украсить свежей зеленью.

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