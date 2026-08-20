Легкий пирог с курицей и яйцом на обед: делимся простым рецептом
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Если нужно быстро приготовить сытное блюдо на обед, попробуйте заливной пирог с курицей и яйцом. Для него не нужно долго вымешивать тесто или готовить сложную начинку. Все смешивается в форме и запекается до румяной корочки. Пирог получается нежным, ароматным и хорошо смакует как теплым, так и охлажденным.
Идея приготовления сытного пирога с курицей и яйцом на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное яйцо – 1 шт.
- кефир – 100 г
- натуральный йогурт – 100 г
- мука – 50 г
- разрыхлитель – 5 г
- соль – по вкусу.
Для начинки:
- отварное куриное филе – 200 г
- яйца вареные – 3 шт.
- твёрдый сыр – 30 г
- зеленый лук – 30 г
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте начинку. Отварное куриное филе и яйца нарежьте небольшими кубиками. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке, а зелёный лук мелко нарежьте.
2. Для теста в отдельной миске смешайте сырое яйцо, кефир и натуральный йогурт. Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до однородности, чтобы в массе не осталось сухой муки.
3. Добавьте подготовленную начинку в тесто и аккуратно перемешайте. По желанию приправьте смесь небольшим количеством черного перца.
4. Форму для запекания слегка смажьте маслом или выстелите пергаментом. Выложите тесто с начинкой и разровняйте поверхность.
5. Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 40 минут, пока поверхность не станет золотистой.
6. Готовый пирог оставьте на несколько минут, чтобы он немного остыл и лучше держал форму. Перед подачей его можно нарезать порционными кусочками и украсить свежей зеленью.
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