Бисквит – это легкий и воздушный вид готовящегося теста на основе яиц, взбитых с сахаром. Он может использоваться как самостоятельный десерт или как одна из его составляющих.

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Фудблогер с ником annasholkova в TikTok рассказала рецепт универсального бисквита. Он может стать основой для любого десерта, сделав его очень вкусным. А еще, на его выпекание нужно потратить всего 10 минут.

Ингредиенты

Яйца – 5 шт

Соль – щепотка

Сахар – 125 гр

Экстракт ванили – 1 ч.л.

Масло растительное – 50 мл

Разрыхлитель – 5 гр

Мука – 125 гр

Способ приготовления

1. Используем яйца комнатной температуры. Отделяем белки от желтков. К белкам добавляем соль и взбиваем миксером в легкую пену.

2. В три этапа добавляем сахар, продолжая взбивание на максимальной скорости до образования стойких пиков.

3. По одному добавляем желтки, продолжая взбивание.

4. Добавляем экстракт ванили и перемешиваем. Пики от венчика не должны исчезать сразу. Это считается идеальной консистенцией.

5. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в три этапа к яичной массе, после каждого перемешивая лопаткой.

6. По краю миски с тестом вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

7. Выливаем тесто и застеленный пергаментом противень и разравниваем.

8. Выпекаем в течение 10 минут при 200 градусах.

9. Горячий бисквит выкладываем на решетку вместе с пергаментом и накрываем полотенцем.

10. Пергамент снимаем с холодного бисквита и используем готовое изделие по назначению.

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