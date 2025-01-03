Легкий рецепт бисквита, с которым справится каждый: выпекается всего 10 минут
Бисквит – это легкий и воздушный вид готовящегося теста на основе яиц, взбитых с сахаром. Он может использоваться как самостоятельный десерт или как одна из его составляющих.
Фудблогер с ником annasholkova в TikTok рассказала рецепт универсального бисквита. Он может стать основой для любого десерта, сделав его очень вкусным. А еще, на его выпекание нужно потратить всего 10 минут.
Ингредиенты
- Яйца – 5 шт
- Соль – щепотка
- Сахар – 125 гр
- Экстракт ванили – 1 ч.л.
- Масло растительное – 50 мл
- Разрыхлитель – 5 гр
- Мука – 125 гр
Способ приготовления
1. Используем яйца комнатной температуры. Отделяем белки от желтков. К белкам добавляем соль и взбиваем миксером в легкую пену.
2. В три этапа добавляем сахар, продолжая взбивание на максимальной скорости до образования стойких пиков.
3. По одному добавляем желтки, продолжая взбивание.
4. Добавляем экстракт ванили и перемешиваем. Пики от венчика не должны исчезать сразу. Это считается идеальной консистенцией.
5. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем в три этапа к яичной массе, после каждого перемешивая лопаткой.
6. По краю миски с тестом вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.
7. Выливаем тесто и застеленный пергаментом противень и разравниваем.
8. Выпекаем в течение 10 минут при 200 градусах.
9. Горячий бисквит выкладываем на решетку вместе с пергаментом и накрываем полотенцем.
10. Пергамент снимаем с холодного бисквита и используем готовое изделие по назначению.
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