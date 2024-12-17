Если вы хотите приготовить очень вкусный, сытный и при этом очень легкий салат, отличным ингредиентом для этого будет любой сыр, яйца. А для яркого вкуса добавьте ананас, зелень.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, нежного и легкого салата "Аполлон" из куриного филе, с морковью по-корейски.

Ингредиенты:

копченая курица (лучше окорок) 250 г

консервированные ананасы 1 б.

морковь по-корейски 200 г

яйца 4 шт

сыр 150 г

майонез+чеснок

Способ приготовления:

1. Порежьте запеченное филе и ананасы кубиком. Сыр и яйца натрите.

2. Соберите салат слоями: филе, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез и сверху все присыпьте сыром!

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