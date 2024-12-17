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Легкий салат "Аполлон" для новогоднего стола: понадобится много твердого сыра
Если вы хотите приготовить очень вкусный, сытный и при этом очень легкий салат, отличным ингредиентом для этого будет любой сыр, яйца. А для яркого вкуса добавьте ананас, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, нежного и легкого салата "Аполлон" из куриного филе, с морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- копченая курица (лучше окорок) 250 г
- консервированные ананасы 1 б.
- морковь по-корейски 200 г
- яйца 4 шт
- сыр 150 г
- майонез+чеснок
Способ приготовления:
1. Порежьте запеченное филе и ананасы кубиком. Сыр и яйца натрите.
2. Соберите салат слоями: филе, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез и сверху все присыпьте сыром!
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