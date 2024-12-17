Легкий салат "Аполлон" для новогоднего стола: понадобится много твердого сыра

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусный, сытный и при этом очень легкий салат, отличным ингредиентом для этого будет любой сыр, яйца. А для яркого вкуса добавьте ананас, зелень.

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Легкий салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, нежного и легкого салата "Аполлон" из куриного филе, с морковью по-корейски.

Вкусный и сытный салат

Ингредиенты:

  • копченая курица (лучше окорок) 250 г
  • консервированные ананасы 1 б.
  • морковь по-корейски 200 г
  • яйца 4 шт
  • сыр 150 г
  • майонез+чеснок

Способ приготовления:

1. Порежьте запеченное филе и ананасы кубиком. Сыр и яйца натрите.

Приготовление салата

2. Соберите салат слоями: филе, майонез, морковь, майонез, яйца, майонез и сверху все присыпьте сыром!

Готовый салат

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