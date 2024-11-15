Легкий салат из красной рыбы, зелени и авокадо: простой рецепт блюда за 10 минут
Салаты можно готовить из айсберга, листьев салата, а также свежих овощей, зелени, полезного авокадо, рыбы, морепродуктов, креветок, сыра. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, добавив горчицу, сок лимона.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата, с авокадо, красной рыбой и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- Микс салата
- Красная рыба – 80-100 г
- Авокадо – 1 шт
- Черри – 7 шт
- Огурец – 1 шт
Для крема:
- Крем-сыр 40 г + сливки и 10 г + щепотка соли
Для соуса:
- Масло оливковое – 3 ст.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Французская горчица зернами – 1 ч.л
- Мед – 1 ч.л
- Лимонный сок – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Для крема: взбейте все ингредиенты до густоты.
2. Для соуса все ингредиенты смешиваем.
3. Огурцы нарежьте слайсами, смажьте кремом и сверние рулетик.
4. На тарелку выкладываем салат, сверху измельченные черри, красную рыбу, авокадо, огурец с кремом и поливаем соусом. Можно еще добавить лимонный сок, чтобы авокадо не темнело!
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