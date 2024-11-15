Легкий салат из красной рыбы, зелени и авокадо: простой рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
345
Рецепт салата

Салаты можно готовить из айсберга, листьев салата, а также свежих овощей, зелени, полезного авокадо, рыбы, морепродуктов, креветок, сыра. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, добавив горчицу, сок лимона. 

Видео дня
Домашний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата, с авокадо, красной рыбой и свежими огурцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Микс салата
  • Красная рыба – 80-100 г
  • Авокадо – 1 шт
  • Черри – 7 шт
  • Огурец – 1 шт

Для крема:

  • Крем-сыр 40 г + сливки и 10 г + щепотка соли

Для соуса:

  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Французская горчица зернами – 1 ч.л
  • Мед – 1 ч.л
  • Лимонный сок – 1 ч.л

Способ приготовления: 

1. Для крема: взбейте все ингредиенты до густоты.

Крем для салата

2. Для соуса все ингредиенты смешиваем.

Соус для салата

3. Огурцы нарежьте слайсами, смажьте кремом и сверние рулетик.

Приготовление салата

4. На тарелку выкладываем салат, сверху измельченные черри, красную рыбу, авокадо, огурец с кремом и поливаем соусом. Можно еще добавить лимонный сок, чтобы авокадо не темнело!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощисалатпродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты