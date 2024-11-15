Салаты можно готовить из айсберга, листьев салата, а также свежих овощей, зелени, полезного авокадо, рыбы, морепродуктов, креветок, сыра. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, добавив горчицу, сок лимона.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата, с авокадо, красной рыбой и свежими огурцами.

Ингредиенты:

Микс салата

Красная рыба – 80-100 г

Авокадо – 1 шт

Черри – 7 шт

Огурец – 1 шт

Для крема:

Крем-сыр 40 г + сливки и 10 г + щепотка соли

Для соуса:

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Французская горчица зернами – 1 ч.л

Мед – 1 ч.л

Лимонный сок – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Для крема: взбейте все ингредиенты до густоты.

2. Для соуса все ингредиенты смешиваем.

3. Огурцы нарежьте слайсами, смажьте кремом и сверние рулетик.

4. На тарелку выкладываем салат, сверху измельченные черри, красную рыбу, авокадо, огурец с кремом и поливаем соусом. Можно еще добавить лимонный сок, чтобы авокадо не темнело!

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