Пекинская капуста – один из самых простых, вкусных и полезных овощей, который может быть основой для салатов, закусок, а также голубцов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с филе и вкусным соусом.

Ингредиенты:

1/2 небольшой пекинской капусты

половина длинного огурца

полбанки кукурузы

1 запеченное куриное филе

зелень (по желанию)

Соус:

3 ст. ложки йогурта или сметаны

2 ч. ложки горчицы в зернах

1 ч.ложка лимонного сока

2 ст ложки масла

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту и филе. Добавьте зелень, кукурузу, и огурец.

2. Смешайте все для соуса, добавьте в салат и перемешайте.

