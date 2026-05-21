Салат из пекинской капусты: делимся легким рецептом вкусного блюда на каждый день
Пекинская капуста – один из самых простых, вкусных и полезных овощей, который может быть основой для салатов, закусок, а также голубцов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с филе и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- 1/2 небольшой пекинской капусты
- половина длинного огурца
- полбанки кукурузы
- 1 запеченное куриное филе
- зелень (по желанию)
Соус:
- 3 ст. ложки йогурта или сметаны
- 2 ч. ложки горчицы в зернах
- 1 ч.ложка лимонного сока
- 2 ст ложки масла
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту и филе. Добавьте зелень, кукурузу, и огурец.
2. Смешайте все для соуса, добавьте в салат и перемешайте.
