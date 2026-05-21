Салат из пекинской капусты: делимся легким рецептом вкусного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
918
Пекинская капуста – один из самых простых, вкусных и полезных овощей, который может быть основой для салатов, закусок, а также голубцов. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с филе и вкусным соусом. 

Ингредиенты: 

  • 1/2 небольшой пекинской капусты
  • половина длинного огурца
  • полбанки кукурузы
  • 1 запеченное куриное филе
  • зелень (по желанию)

Соус:

  • 3 ст. ложки йогурта или сметаны
  • 2 ч. ложки горчицы в зернах
  • 1 ч.ложка лимонного сока
  • 2 ст ложки масла
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте капусту и филе. Добавьте зелень, кукурузу, и огурец.

2. Смешайте все для соуса, добавьте в салат и перемешайте.

