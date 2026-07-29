Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще из нее получатся очень вкусные и сочные голубцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с кукурузой.

Ингредиенты:

половина небольшой пекинской капусты

половина длинного огурца

половина банки кукурузы

1 запеченное куриное филе

зелень (по желанию)

Соус:

3 ст. л. йогурта или сметаны

2 ч. л. горчицы в зернах

1 ч. л. лимонного сока

2 столовые ложки растительного масла

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту и огурцы, добавьте кукурузу, зелень, запеченное филе.

2. Смешайте все для заправки.

3. Полейте салат, перемешайте.

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