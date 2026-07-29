Легкий салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата с пекинской капустой
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Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще из нее получатся очень вкусные и сочные голубцы.

Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с кукурузой.

Ингредиенты: 

  • половина небольшой пекинской капусты
  • половина длинного огурца
  • половина банки кукурузы
  • 1 запеченное куриное филе
  • зелень (по желанию)

Соус:

  • 3 ст. л. йогурта или сметаны
  • 2 ч. л. горчицы в зернах
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту и огурцы, добавьте кукурузу, зелень, запеченное филе. 

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для заправки.

Соус для салата

3. Полейте салат, перемешайте.

Готовый салат

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