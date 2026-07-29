Легкий салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом
1 минута
1,3 т.
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Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок. Еще из нее получатся очень вкусные и сочные голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из пекинской капусты, с кукурузой.
Ингредиенты:
- половина небольшой пекинской капусты
- половина длинного огурца
- половина банки кукурузы
- 1 запеченное куриное филе
- зелень (по желанию)
Соус:
- 3 ст. л. йогурта или сметаны
- 2 ч. л. горчицы в зернах
- 1 ч. л. лимонного сока
- 2 столовые ложки растительного масла
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту и огурцы, добавьте кукурузу, зелень, запеченное филе.
2. Смешайте все для заправки.
3. Полейте салат, перемешайте.
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