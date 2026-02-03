Легкий салат из свеклы с фетой: чем заправить: чем заправить
Свекла очень удачно сочетается с различными ингредиентами. Особенно вкусно добавить фету, а также разнообразную зелень и овощи. Получится очень вкусный салат, для которого важно выбрать легкую заправку, чтобы не терялась польза компонентов.
Идея приготовления легкого салата со свеклой с кисло-сладкой заправкой опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- вареная свекла – 500 г
- фета – 150 г
- лук репчатый – 1 шт.
- поджаренные орехи – 50 г
- зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
Ингредиенты для заправки:
- горчица в зернах – 1 ст.л.
- яблочный или обычный уксус – 1 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Свеклу нарезать кубиком.
2. Лук нарезать тонкими полукольцами.
3. Фету поломать руками или тоже кубиками.
4. Орехи измельчить крупными кусочками.
5. Соединить все в миске, добавить зелень.
6. Отдельно смешать все ингредиенты заправки.
7. Полить салат, осторожно перемешать.
8. Дать постоять 5 минут.
