Свекла очень удачно сочетается с различными ингредиентами. Особенно вкусно добавить фету, а также разнообразную зелень и овощи. Получится очень вкусный салат, для которого важно выбрать легкую заправку, чтобы не терялась польза компонентов.

Идея приготовления легкого салата со свеклой с кисло-сладкой заправкой опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

вареная свекла – 500 г

фета – 150 г

лук репчатый – 1 шт.

поджаренные орехи – 50 г

зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

горчица в зернах – 1 ст.л.

яблочный или обычный уксус – 1 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу нарезать кубиком.

2. Лук нарезать тонкими полукольцами.

3. Фету поломать руками или тоже кубиками.

4. Орехи измельчить крупными кусочками.

5. Соединить все в миске, добавить зелень.

6. Отдельно смешать все ингредиенты заправки.

7. Полить салат, осторожно перемешать.

8. Дать постоять 5 минут.

