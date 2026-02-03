Легкий салат из свеклы с фетой: чем заправить: чем заправить

Свекла очень удачно сочетается с различными ингредиентами. Особенно вкусно добавить фету, а также разнообразную зелень и овощи. Получится очень вкусный салат, для которого важно выбрать легкую заправку, чтобы не терялась польза компонентов.

Идея приготовления легкого салата со свеклой с кисло-сладкой заправкой опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • вареная свекла – 500 г
  • фета – 150 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • поджаренные орехи – 50 г
  • зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • яблочный или обычный уксус – 1 ст.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу нарезать кубиком.

2. Лук нарезать тонкими полукольцами.

3. Фету поломать руками или тоже кубиками.

4. Орехи измельчить крупными кусочками.

5. Соединить все в миске, добавить зелень.

6. Отдельно смешать все ингредиенты заправки.

7. Полить салат, осторожно перемешать.

8. Дать постоять 5 минут.

