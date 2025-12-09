Все рецепты
Легкий салат из зелени и креветок для новогоднего стола: самый простой рецепт блюда за 10 минут
Креветки – идеальный продукт для приготовления очень вкусных, легких и полезных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что креветки можно как сварить вкусно для блюд, а также и просто обжарить на сливочном масле с чесноком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого новогоднего салата с зеленью и соусом из авокадо.
Ингредиенты:
- листья салата
- томаты черри
- креветки
Для зеленой заправки:
- авокадо половина
- оливковое масло 2-3 ст. л
- специи
- сок половины лимона
- шпинат
- по желанию зубчик чеснока
Способ приготовления:
1. На тарелку выложить листья салата, креветки обжарить на сливочном масле.
2. На листья салата выложить креветки и томаты черри.
3. Для зеленой заправки: все взбить блендером и полить салатик.
