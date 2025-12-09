Креветки – идеальный продукт для приготовления очень вкусных, легких и полезных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что креветки можно как сварить вкусно для блюд, а также и просто обжарить на сливочном масле с чесноком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого новогоднего салата с зеленью и соусом из авокадо.

Ингредиенты:

листья салата

томаты черри

креветки

Для зеленой заправки:

авокадо половина

оливковое масло 2-3 ст. л

специи

сок половины лимона

шпинат

по желанию зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. На тарелку выложить листья салата, креветки обжарить на сливочном масле.

2. На листья салата выложить креветки и томаты черри.

3. Для зеленой заправки: все взбить блендером и полить салатик.

