Куриное филе – очень полезный, вкусный продукт, который можно использовать для приготовления отбивных, салатов, закусок, салатов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с кукурузой и гранатом.

Ингредиенты:

Отварное куриное филе

Консервированная кукуруза

Гранат

Петрушка

Орехи

Майонез или йогурт

Способ приготовления:

1. Куриное филе порежьте, добавьте кукурузу, порезанную петрушку, гранат, измельченные орехи.

2. Добавьте майонез, перемешайте.

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