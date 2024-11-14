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Легкий салат с куриным филе и гранатом: рецепт блюда для новогоднего стола
Куриное филе – очень полезный, вкусный продукт, который можно использовать для приготовления отбивных, салатов, закусок, салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с кукурузой и гранатом.
Ингредиенты:
- Отварное куриное филе
- Консервированная кукуруза
- Гранат
- Петрушка
- Орехи
- Майонез или йогурт
Способ приготовления:
1. Куриное филе порежьте, добавьте кукурузу, порезанную петрушку, гранат, измельченные орехи.
2. Добавьте майонез, перемешайте.
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