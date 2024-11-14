Легкий салат с куриным филе и гранатом: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Куриное филе – очень полезный, вкусный продукт, который можно использовать для приготовления отбивных, салатов, закусок, салатов. 

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Какой салат приготовить из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с кукурузой и гранатом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Отварное куриное филе
  • Консервированная кукуруза
  • Гранат
  • Петрушка
  • Орехи 
  • Майонез или йогурт

Способ приготовления:

1. Куриное филе порежьте, добавьте кукурузу, порезанную петрушку, гранат, измельченные орехи.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте майонез, перемешайте.

Готовый салат

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