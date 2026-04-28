Легкие салаты из простых ингредиентов – это удобное решение для обеда, когда не хочется тратить много времени на приготовление. Сочетание свежих овощей и зернистого сыра дает насыщенный, но в то же время нежный вкус. Такое блюдо хорошо подходит как самостоятельный прием пищи или как дополнение к основному блюду. Оно готовится быстро и не требует сложных кулинарных навыков. В результате получается сбалансированный и сытный салат.

Идея приготовления вкусного салата с зернистым сыром опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

сыр зернистый в сливках – 300 г

помидоры – 2 шт. (примерно 300 г)

лук красный – 50 г

петрушка или кинза – 1 пучок

соус песто – 1 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте помидоры, нарежьте их средними кусочками.

2. Очистите красный лук и нарежьте тонкими полукольцами или мелким кубиком.

3. Зелень промойте, обсушите и мелко порубите.

4. Слейте лишнюю жидкость с зернистого сыра, чтобы салат не был водянистым. Переложите сыр в глубокую миску.

5. Добавьте подготовленные овощи и зелень к сыру. Влейте соус песто, посолите по вкусу и осторожно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.

6. Подавайте салат сразу после приготовления. Он хорошо подходит свежим и может стать полноценным легким обедом или быстрым перекусом.

