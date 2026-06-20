Если вы хотите приготовить вкусный салат, идеальной основой будет любая зелень, овощи. А для более сытного варианта добавьте креветки, сыр любой, филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из айсберга, с креветками и вкусным соусом.

Ингредиенты:

Копченый бекон

Листья салата "Айсберг" 1 упаковка

Помидоры черри 5-6 шт.

Креветки крупные (посолим, добавим сухой чеснок)

Пармезан

Хлебные сухарики

Способ приготовления:

1. Заправка: смешайте натуральный йогурт, горчица в зернах, лимонный сок, соль, перец по вкусу, прованские и итальянские травы.

2. Креветки обмотайте беконом, приготовьте в духовке.

3. Порежьте помидоры, листья салата, айсберг порвите. Добавьте креветки и соус, перемешайте.

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