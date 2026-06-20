Легкий "Цезарь" с креветками и вкусным соусом: делимся рецептом блюда для праздничного стола
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Если вы хотите приготовить вкусный салат, идеальной основой будет любая зелень, овощи. А для более сытного варианта добавьте креветки, сыр любой, филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из айсберга, с креветками и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Копченый бекон
- Листья салата "Айсберг" 1 упаковка
- Помидоры черри 5-6 шт.
- Креветки крупные (посолим, добавим сухой чеснок)
- Пармезан
- Хлебные сухарики
Способ приготовления:
1. Заправка: смешайте натуральный йогурт, горчица в зернах, лимонный сок, соль, перец по вкусу, прованские и итальянские травы.
2. Креветки обмотайте беконом, приготовьте в духовке.
3. Порежьте помидоры, листья салата, айсберг порвите. Добавьте креветки и соус, перемешайте.
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