Легкий "Цезарь" с креветками и вкусным соусом: делимся рецептом блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
144
Легкий 'Цезарь' с креветками и вкусным соусом: делимся рецептом блюда для праздничного стола
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Если вы хотите приготовить вкусный салат, идеальной основой будет любая зелень, овощи. А для более сытного варианта добавьте креветки, сыр любой, филе.

Легкий "Цезарь" с креветками и вкусным соусом: делимся рецептом блюда для праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из айсберга, с креветками и вкусным соусом. 

Ингредиенты:

  • Копченый бекон
  • Листья салата "Айсберг" 1 упаковка
  • Помидоры черри 5-6 шт.
  • Креветки крупные (посолим, добавим сухой чеснок)
  • Пармезан
  • Хлебные сухарики

Способ приготовления: 

1. Заправка: смешайте натуральный йогурт, горчица в зернах, лимонный сок, соль, перец по вкусу, прованские и итальянские травы.

Легкий "Цезарь" с креветками и вкусным соусом: делимся рецептом блюда для праздничного стола

2. Креветки обмотайте беконом, приготовьте в духовке.

Легкий "Цезарь" с креветками и вкусным соусом: делимся рецептом блюда для праздничного стола

3. Порежьте помидоры, листья салата, айсберг порвите. Добавьте креветки и соус, перемешайте.

Легкий "Цезарь" с креветками и вкусным соусом: делимся рецептом блюда для праздничного стола

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