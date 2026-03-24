Легкий ягодный десерт без теста, сахара и выпекания: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
744
Рецепт десерта

Десерты не обязательно готовить из теста или желе, ведь основу можно сделать из ягод. А для того, чтобы ягодная масса застыла, добавьте просто желатин.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и супер полезного ягодного десерта. 

Ингредиенты:

  • 500 г мороженых ягод (клубника, вишня и черная смородина)
  • 50-100 г сахара (по желанию)
  • 25-26 г быстрорастворимого желатина
  • 60 мл холодной воды

Способ приготовления: 

1. Желатин: залейте холодной водой, перемешайте и оставьте набухать на 10 минут.

2. Ягоды: разморозьте и перебейте блендером в пюре.

3. Нагрейте ягодную массу до первых пузырьков, после добавьте сахар (если нужно, ориентируясь на ваш вкус и ваши ягоды) растворите помешивая (занимает меньше минуты). И затем добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения.

4. Далее хорошо взбейте всю эту ягодную массу около 11-13 минут. Разлейте в форму и оправьте в холодильник. 

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты