Десерты не обязательно готовить из теста или желе, ведь основу можно сделать из ягод. А для того, чтобы ягодная масса застыла, добавьте просто желатин.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и супер полезного ягодного десерта.

Ингредиенты:

500 г мороженых ягод (клубника, вишня и черная смородина)

50-100 г сахара (по желанию)

25-26 г быстрорастворимого желатина

60 мл холодной воды

Способ приготовления:

1. Желатин: залейте холодной водой, перемешайте и оставьте набухать на 10 минут.

2. Ягоды: разморозьте и перебейте блендером в пюре.

3. Нагрейте ягодную массу до первых пузырьков, после добавьте сахар (если нужно, ориентируясь на ваш вкус и ваши ягоды) растворите помешивая (занимает меньше минуты). И затем добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения.

4. Далее хорошо взбейте всю эту ягодную массу около 11-13 минут. Разлейте в форму и оправьте в холодильник.

