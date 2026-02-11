Кисломолочный творог – лучшая основа для приготовления вкусной запеканки, пирогов, пудингом. А также из нее получится очень вкусная, ленивая ачма.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении ачмы, с лавашем, сыром и творогом.

Ингредиенты:

лаваш армянский 220 г

творог кисломочный 350 г

яйца 3шт

молоко 250 мл

сыр моцарелла 350 г

сливочное масло 50 г

Способ приготовления:

1. К творогу (желательно брать жирный) добавляем яйца и перемешиваем, если сыр комочками то перетираем. Вливаем молоко и добавляем натертый сыр, перемешиваем.

2. Лаваш нарезаем средними кусочками, можно порвать, перемешиваем и отставляем на 5 минут.

3. Сковородку с толстым дном смазываем сливочным маслом и выкладываем нашу смесь, хорошенько разравниваем, сверху добавляем пару кусочков сливочного масла, накрываем крышкой и ставим на маленький огонь на 10-15 минут. Затем переворачиваем с помощью крышки и оставляем еще под крышкой на 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: