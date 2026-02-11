Ленивая ачма из творога и лаваша на сковороде: рецепт идеального блюда за 5 минут
Кисломолочный творог – лучшая основа для приготовления вкусной запеканки, пирогов, пудингом. А также из нее получится очень вкусная, ленивая ачма.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении ачмы, с лавашем, сыром и творогом.
Ингредиенты:
- лаваш армянский 220 г
- творог кисломочный 350 г
- яйца 3шт
- молоко 250 мл
- сыр моцарелла 350 г
- сливочное масло 50 г
Способ приготовления:
1. К творогу (желательно брать жирный) добавляем яйца и перемешиваем, если сыр комочками то перетираем. Вливаем молоко и добавляем натертый сыр, перемешиваем.
2. Лаваш нарезаем средними кусочками, можно порвать, перемешиваем и отставляем на 5 минут.
3. Сковородку с толстым дном смазываем сливочным маслом и выкладываем нашу смесь, хорошенько разравниваем, сверху добавляем пару кусочков сливочного масла, накрываем крышкой и ставим на маленький огонь на 10-15 минут. Затем переворачиваем с помощью крышки и оставляем еще под крышкой на 10-15 минут.
