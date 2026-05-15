Когда нет времени на дрожжевое тесто и долгое выпекание, приготовьте ленивую пиццу на сковородке. Такое блюдо выручает для быстрого завтрака, перекуса или ужина после работы. Основа получается мягкой, а сыр сверху хорошо плавится и делает пиццу особенно аппетитной. Все ингредиенты простые, а приготовление занимает не более 15 минут.

Идея приготовления ленивой пиццы на сковородке за 15 минут опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сметана – 4 ст.л.

мука – 4 ст.л. без горки

соль – щепотка

охотничьи колбаски – 2 шт.

помидор – 1/2 шт.

зеленый лук – по вкусу

кетчуп – 2-3 ст.л.

твердый сыр – 100-150 г

растительное масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте яйца, сметану, соль и муку.

2. Хорошо перемешайте венчиком до однородной консистенции без комочков. Тесто должно получиться жидким, похожим на густую сметану.

3. Для начинки нарежьте охотничьи колбаски кружочками, помидор – тонкими кусочками, а зеленый лук мелко порубите. Сыр натрите на крупной терке.

4. Сковородку смажьте небольшим количеством масла и хорошо разогрейте. Вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности.

5. Готовьте основу 2-3 минуты на минимальном огне, пока края не начнут подрумяниваться. После этого смажьте поверхность кетчупом.

6. Выложите колбаски, помидоры и зеленый лук. Сверху щедро посыпьте натертым сыром.

7. Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу еще 10-12 минут на слабом огне. За это время сыр полностью расплавится, а тесто станет мягким и нежным.

8. Готовую ленивую пиццу переложите на тарелку, нарежьте порционными кусочками и подавайте горячей.

