Ленивая пицца на сковородке за 15 минут: рецепт на скорую руку
Когда нет времени на дрожжевое тесто и долгое выпекание, приготовьте ленивую пиццу на сковородке. Такое блюдо выручает для быстрого завтрака, перекуса или ужина после работы. Основа получается мягкой, а сыр сверху хорошо плавится и делает пиццу особенно аппетитной. Все ингредиенты простые, а приготовление занимает не более 15 минут.
Идея приготовления ленивой пиццы на сковородке за 15 минут опубликована на странице фудблогера ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- мука – 4 ст.л. без горки
- соль – щепотка
- охотничьи колбаски – 2 шт.
- помидор – 1/2 шт.
- зеленый лук – по вкусу
- кетчуп – 2-3 ст.л.
- твердый сыр – 100-150 г
- растительное масло – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте яйца, сметану, соль и муку.
2. Хорошо перемешайте венчиком до однородной консистенции без комочков. Тесто должно получиться жидким, похожим на густую сметану.
3. Для начинки нарежьте охотничьи колбаски кружочками, помидор – тонкими кусочками, а зеленый лук мелко порубите. Сыр натрите на крупной терке.
4. Сковородку смажьте небольшим количеством масла и хорошо разогрейте. Вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности.
5. Готовьте основу 2-3 минуты на минимальном огне, пока края не начнут подрумяниваться. После этого смажьте поверхность кетчупом.
6. Выложите колбаски, помидоры и зеленый лук. Сверху щедро посыпьте натертым сыром.
7. Накройте сковороду крышкой и готовьте пиццу еще 10-12 минут на слабом огне. За это время сыр полностью расплавится, а тесто станет мягким и нежным.
8. Готовую ленивую пиццу переложите на тарелку, нарежьте порционными кусочками и подавайте горячей.
