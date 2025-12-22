Все рецепты
Ленивая закуска из лаваша с вкусной начинкой для новогоднего стола: готовится блюдо 10 минут
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также выпечки и десертов. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить самостоятельно из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сыром, колбасой и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- 150 г сулугуни
- 150 г сыровяленой колбасы
- 150 г моркови по-корейски
- 150 г огурца
- 100 г крем-сыра
- шпажки
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш крем-сыром, сверх выложите морковь по-корейски, огурец, колбасу.
2. Сверните в рулет и порежьте.
