Ленивая закуска из лаваша с вкусной начинкой для новогоднего стола: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
540
Рецепт закуски

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также выпечки и десертов. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить самостоятельно из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сыром, колбасой и морковью по-корейски.

Ингредиенты: 

  • 150 г сулугуни
  • 150 г сыровяленой колбасы
  • 150 г моркови по-корейски
  • 150 г огурца
  • 100 г крем-сыра
  • шпажки

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш крем-сыром, сверх выложите морковь по-корейски, огурец, колбасу.

2. Сверните в рулет и порежьте.

