Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также выпечки и десертов. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить самостоятельно из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с сыром, колбасой и морковью по-корейски.

Ингредиенты:

150 г сулугуни

150 г сыровяленой колбасы

150 г моркови по-корейски

150 г огурца

100 г крем-сыра

шпажки

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш крем-сыром, сверх выложите морковь по-корейски, огурец, колбасу.

2. Сверните в рулет и порежьте.

