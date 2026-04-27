Простой ужин может быть вкусным и без лишних усилий. Особенно, если это запеканка, которую достаточно смешать и отправить в духовку. Такой вариант выручает, когда нет времени долго стоять на кухне. Блюдо получается сытным, ароматным и хорошо подходит для всей семьи. А сочетание мяса с овощами делает его универсальным для ежедневного меню.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей и овощами на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе или индейка – 500 г

брокколи – 300 г

помидоры – 2 шт.

яйца – 2 шт.

йогурт натуральный – 4 ст.л.

сыр твердый – 50 г

соль – по вкусу

специи к курице – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте мясо: промойте его, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

2. Добавьте соль, специи и йогурт, хорошо перемешайте, чтобы филе равномерно пропиталось.

3. Разберите брокколи на небольшие соцветия. Помидоры нарежьте кубиками или дольками.

4. Добавьте овощи к мясу и перемешайте.

5. Отдельно взбейте яйца со щепоткой соли. Натрите сыр и добавьте его к яичной смеси, перемешайте.

6. Переложите мясо с овощами в форму для запекания, равномерно распределите.

7. Залейте подготовленной яично-сырной массой.

8. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

9. Запекайте примерно 35-40 минут до готовности и румяной корочки сверху.

