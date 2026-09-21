Ленивые блины с творогом и яблоками: простой рецепт в духовке

Ленивые блины с творогом и яблоками можно приготовить, не проводя много времени у плиты. Для этого вместо обычного теста используется тонкий лаваш, а начинку готовят из творога и яиц. Заготовки выкладывают в форму вместе с яблоками, заливают простой смесью из йогурта, молока и яйца, а затем запекают в духовке.

Идея приготовления ленивых блинов с яблоками опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

лаваш – 100 г

творог – 300 г

яйцо – 1 шт.

ваниль – по вкусу

подсластитель – по вкусу

Для заливки:

натуральный йогурт – 100 г

молоко – 100 г

яйцо – 1 шт.

Дополнительно:

яблоки – 400 г

Способ приготовления:

1. Выложите творог в миску, добавьте яйцо, ваниль и подсластитель. Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной массы.

2. Лаваш нарежьте на одинаковые квадраты. На каждый кусочек выложите часть творожной начинки и аккуратно скрутите, формируя небольшие блинчики.

3. Яблоки помойте, по желанию очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Половину яблок выложите на дно формы для запекания.

4. Сверху выложите приготовленные блинчики из лаваша. Для заливки смешайте йогурт, молоко и яйцо. Равномерно полейте этой смесью блинчики в форме.

5. Сверху выложите оставшиеся нарезанные яблоки. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут.

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