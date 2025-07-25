Вкусные горячие бутерброды можно приготовить из слоеного теста. Они получатся совсем нежирными и с аппетитной корочкой сверху. На вид такая закуска очень привлекательная, поэтому ее можно готовить не просто на перекус, но и на праздничный стол.

Идея приготовления вкусных горячих бутербродов опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто

сыр

колбаса

кетчуп и горчица (или другие любимые соусы)

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить.

2. Немного раскатать и вырезать кружочки.

3. Из колбасы и сыра вырезать кружочки такого же диаметра.

4. Каждый кружочек теста смазать соусами и собрать бутерброды: тесто-сыр-колбаса-сыр-тесто.

5. Отправить в разогретый гриль на 2 минуты.

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