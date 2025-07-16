Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и легких блюд, среди которых – пироги, запеканки, закуски с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

150 г твердого сыра

6 шт тортильи или тонких лаваша

1 яйцо для смазывания бортиков

масло гхи

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с яйцом, луком, добавьте воду, специи, перемешайте.

2. На лаваш выложите фарш, сверху тертый сыр, сверните.

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: