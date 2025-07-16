Ленивые чебуреки из лаваша, с сыром и фаршем: самый простой рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Рецепт чебуреков

Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и легких блюд, среди которых – пироги, запеканки, закуски с разными начинками.

Лаваш с сыром и фаршем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с мясным фаршем. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 150 г твердого сыра
  • 6 шт тортильи или тонких лаваша
  • 1 яйцо для смазывания бортиков
  • масло гхи

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш с яйцом, луком, добавьте воду, специи, перемешайте.

Мясной фарш

2. На лаваш выложите фарш, сверху тертый сыр, сверните.

Приготовление блюда

3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Готовые чебуреки

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