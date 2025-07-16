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Ленивые чебуреки из лаваша, с сыром и фаршем: самый простой рецепт блюда для перекуса
Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных и легких блюд, среди которых – пироги, запеканки, закуски с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых чебуреков из лаваша, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 150 г твердого сыра
- 6 шт тортильи или тонких лаваша
- 1 яйцо для смазывания бортиков
- масло гхи
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с яйцом, луком, добавьте воду, специи, перемешайте.
2. На лаваш выложите фарш, сверху тертый сыр, сверните.
3. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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