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Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут: получатся очень хрустящими снаружи и сочными внутри
Лаваш – универсальный продукт для приготовления очень вкусных, сытных и быстрых блюд. А также из лаваша можно делать десерты, например, "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых чебуреков с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 200 г твердого сыра
- 10 круглых лаваша
- 1 яйцо для смазывания бортиков
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте специи, яйцо, лук, отбейте хорошо фарш.
2. Выложите на лаваш фарш, сверху сыр и сверните.
3. Обжарьте чебуреки с двух сторон до хрустящей корочки.
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