Лаваш – универсальный продукт для приготовления очень вкусных, сытных и быстрых блюд. А также из лаваша можно делать десерты, например, "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых чебуреков с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

200 г твердого сыра

10 круглых лаваша

1 яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, яйцо, лук, отбейте хорошо фарш.

2. Выложите на лаваш фарш, сверху сыр и сверните.

3. Обжарьте чебуреки с двух сторон до хрустящей корочки.

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