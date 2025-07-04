Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут: получатся очень хрустящими снаружи и сочными внутри

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,6 т.
Рецепт чебуреков

Лаваш – универсальный продукт для приготовления очень вкусных, сытных и быстрых блюд. А также из лаваша можно делать десерты, например, "Наполеон".

Хрустящие чебуреки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых чебуреков с мясным фаршем и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 400 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 200 г твердого сыра
  • 10 круглых лаваша
  • 1 яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, яйцо, лук, отбейте хорошо фарш.

Фарш для блюда

2. Выложите на лаваш фарш, сверху сыр и сверните.

Приготовление блюда

3. Обжарьте чебуреки с двух сторон до хрустящей корочки.

Готовые чебуреки

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