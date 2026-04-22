Ленивые чебуреки с мясным фаршем: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
Самое простое и вкусное блюдо из теста и мясного фарша – чебуреки. Готовить их также можно просто из лаваша. А для того, чтобы начинка была сочной, кулинары советуют добавить зелень и воду.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых чебуреков с мясным фаршем.

Ингредиенты на 10 шт:

  • 400 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 200 г твердого сыра
  • 10 круглых лаваша
  • 1 яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. Перемешайте фарш, добавьте зелень, воду, специи, яйцо.

2. Выложите на лаваш начинку, сверху присыпьте тертым сыром.

3. Сверните и обжарьте.

