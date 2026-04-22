Ленивые чебуреки с мясным фаршем: рецепт сытного блюда для перекуса
Самое простое и вкусное блюдо из теста и мясного фарша – чебуреки. Готовить их также можно просто из лаваша. А для того, чтобы начинка была сочной, кулинары советуют добавить зелень и воду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых чебуреков с мясным фаршем.
Ингредиенты на 10 шт:
- 400 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 200 г твердого сыра
- 10 круглых лаваша
- 1 яйцо для смазывания бортиков
Способ приготовления:
1. Перемешайте фарш, добавьте зелень, воду, специи, яйцо.
2. Выложите на лаваш начинку, сверху присыпьте тертым сыром.
3. Сверните и обжарьте.
