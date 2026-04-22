Самое простое и вкусное блюдо из теста и мясного фарша – чебуреки. Готовить их также можно просто из лаваша. А для того, чтобы начинка была сочной, кулинары советуют добавить зелень и воду.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых чебуреков с мясным фаршем.

Ингредиенты на 10 шт:

400 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

200 г твердого сыра

10 круглых лаваша

1 яйцо для смазывания бортиков

Способ приготовления:

1. Перемешайте фарш, добавьте зелень, воду, специи, яйцо.

2. Выложите на лаваш начинку, сверху присыпьте тертым сыром.

3. Сверните и обжарьте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: