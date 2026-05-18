Ленивые голубцы по-новому: не нужно долго возиться с заворачиванием начинки

Екатерина Ягович
Кулинария
Ленивые голубцы – отличный вариант для тех, кто хочет приготовить сытное домашнее блюдо без лишних хлопот. В этом рецепте не придется долго формировать классические голубцы или тратить много времени на кухне. Блюдо получается сочным, ароматным и очень нежным благодаря томатному соусу и запеканию в духовке. А сверху все дополняет аппетитная сырная корочка.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 1 средний кочан
  • рис – 1 стакан
  • фарш – 300-400 г
  • лук – 1 шт.
  • кинза – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • любимые специи – по вкусу
  • томатный сок – 2 стакана
  • твердый сыр – 100-150 г
  • зелень – для подачи
  • сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте капусту. Отделите листья от кочана и срежьте толстые части у основания, чтобы листья стали более мягкими и удобными для формирования.

2. Рис предварительно отварите до полуготовности и охладите.

3. Для начинки смешайте фарш с рисом, мелко натертым или измельченным луком, кинзой и специями. Добавьте соль, перец и паприку по вкусу. Хорошо перемешайте массу до однородности.

4. Чтобы сформировать ленивые голубцы, возьмите небольшую пиалу или глубокую чашку.

5. Выложите внутрь капустный лист, добавьте несколько ложек начинки и сформируйте компактный круглый голубец.

6. Готовые заготовки выкладывайте в форму для запекания. После этого залейте все томатным соком, чтобы голубцы оставались сочными во время приготовления.

7. Накройте форму фольгой или пергаментом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50 минут.

8. После этого снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 5 минут. Сыр должен полностью расплавиться и образовать аппетитную корочку.

9. Перед подачей посыпьте ленивые голубцы свежей зеленью и добавьте ложку сметаны. Блюдо получается очень нежным, ароматным и прекрасно подходит даже на следующий день.

