Ленивые хачапури на сковороде с зеленью и сыром: делимся простым рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Рецепт хачапури на сковороде
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Домашние хачапури лучше всего готовить на кефире или теплом молоке. А для начинки можно использовать зелень, сыр. 

Вкусные хачапури

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и аппетитных хачапури с сыром и зеленью. 

Ингредиенты:

  • 360 г кефира 2,5%
  • 5 г соли
  • 540-580 г муки
  • 8 г разрыхлителя или соды
  • 70 г черемши
  • 70 г петрушки
  • 70 г зеленого лука
  • 100 г листьев шпината
  • 300 г твердой моцареллы
  • 50 г масла
  • соль и перец

Способ приготовления:

1. В кефире растворяю соль, добавляю муку и разрыхлитель. Замешиваю мягкое эластичное, не тугое тесто (муку не всю сразу кладите), затем тесто накрываю пленкой и даю отдохнуть 20-30 минут.

Основа для теста

2. Зелень помойте, просушите, мелко нарежьте. Смешайте в миске с натертым сыром и маслом, добавьте соль и перец и перемешайте.

Начинка для хачапури

3. Сформируйте 8-9 шариков. Можно добавить немного специй – хмели-сунели для яркости или сванскую соль. Из теста также формируйте 8-9 шариков, слегка раскатайте их, смажьте немного маслом. Дайте 5 минут отдохнуть и раскатайте до тонкого слоя.

Приготовление блюда

4. В середину выложите начинку, защепите края. А затем осторожно пальцами растяните каждое изделие, чтобы оно было тонким и плоским и жарьте на достаточно разогретой сковороде с обеих сторон, а затем снова с обеих сторон.

Сколько готовить хачапури

Переложите на тарелку, смажьте маслом и подавайте!

Готовые хачапури

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