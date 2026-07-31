Домашние хачапури лучше всего готовить на кефире или теплом молоке. А для начинки можно использовать зелень, сыр.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и аппетитных хачапури с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

360 г кефира 2,5%

5 г соли

540-580 г муки

8 г разрыхлителя или соды

70 г черемши

70 г петрушки

70 г зеленого лука

100 г листьев шпината

300 г твердой моцареллы

50 г масла

соль и перец

Способ приготовления:

1. В кефире растворяю соль, добавляю муку и разрыхлитель. Замешиваю мягкое эластичное, не тугое тесто (муку не всю сразу кладите), затем тесто накрываю пленкой и даю отдохнуть 20-30 минут.

2. Зелень помойте, просушите, мелко нарежьте. Смешайте в миске с натертым сыром и маслом, добавьте соль и перец и перемешайте.

3. Сформируйте 8-9 шариков. Можно добавить немного специй – хмели-сунели для яркости или сванскую соль. Из теста также формируйте 8-9 шариков, слегка раскатайте их, смажьте немного маслом. Дайте 5 минут отдохнуть и раскатайте до тонкого слоя.

4. В середину выложите начинку, защепите края. А затем осторожно пальцами растяните каждое изделие, чтобы оно было тонким и плоским и жарьте на достаточно разогретой сковороде с обеих сторон, а затем снова с обеих сторон.

Переложите на тарелку, смажьте маслом и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: