Ленивые хачапури на сковороде с зеленью и сыром: делимся простым рецептом блюда для перекуса
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Домашние хачапури лучше всего готовить на кефире или теплом молоке. А для начинки можно использовать зелень, сыр.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и аппетитных хачапури с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- 360 г кефира 2,5%
- 5 г соли
- 540-580 г муки
- 8 г разрыхлителя или соды
- 70 г черемши
- 70 г петрушки
- 70 г зеленого лука
- 100 г листьев шпината
- 300 г твердой моцареллы
- 50 г масла
- соль и перец
Способ приготовления:
1. В кефире растворяю соль, добавляю муку и разрыхлитель. Замешиваю мягкое эластичное, не тугое тесто (муку не всю сразу кладите), затем тесто накрываю пленкой и даю отдохнуть 20-30 минут.
2. Зелень помойте, просушите, мелко нарежьте. Смешайте в миске с натертым сыром и маслом, добавьте соль и перец и перемешайте.
3. Сформируйте 8-9 шариков. Можно добавить немного специй – хмели-сунели для яркости или сванскую соль. Из теста также формируйте 8-9 шариков, слегка раскатайте их, смажьте немного маслом. Дайте 5 минут отдохнуть и раскатайте до тонкого слоя.
4. В середину выложите начинку, защепите края. А затем осторожно пальцами растяните каждое изделие, чтобы оно было тонким и плоским и жарьте на достаточно разогретой сковороде с обеих сторон, а затем снова с обеих сторон.
Переложите на тарелку, смажьте маслом и подавайте!
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