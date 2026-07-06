Ленивые хачапури на творожном тесте: делимся лучшим рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
567
Рецепт блюда
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Домашние хачапури можно готовить как из дрожжевого теста, а также просто из творожного. А для начинки подойдет просто желток. 

Ленивые хачапури на творожном тесте: делимся лучшим рецептом сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных хачапури, с яйцом и сыром. 

Ингредиенты: 

  • творог – 300 г
  • яйца – 2 шт. 
  • мука
  • специи
  • сыр твердый

Способ приготовления: 

1. Разомните творог с яйцом, добавьте муку и специи, перемешайте.

Ленивые хачапури на творожном тесте: делимся лучшим рецептом сытного блюда

2. Сформируйте хачапури, сверху добавьте яйцо, сыр твердый и запекайте в духовке.

Ленивые хачапури на творожном тесте: делимся лучшим рецептом сытного блюда

Подавайте блюдо горячим! 

Ленивые хачапури на творожном тесте: делимся лучшим рецептом сытного блюда

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