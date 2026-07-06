Домашние хачапури можно готовить как из дрожжевого теста, а также просто из творожного. А для начинки подойдет просто желток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных хачапури, с яйцом и сыром.

Ингредиенты:

творог – 300 г

яйца – 2 шт.

мука

специи

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Разомните творог с яйцом, добавьте муку и специи, перемешайте.

2. Сформируйте хачапури, сверху добавьте яйцо, сыр твердый и запекайте в духовке.

Подавайте блюдо горячим!

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