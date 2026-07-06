Ленивые хачапури на творожном тесте: делимся лучшим рецептом сытного блюда
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Домашние хачапури можно готовить как из дрожжевого теста, а также просто из творожного. А для начинки подойдет просто желток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных творожных хачапури, с яйцом и сыром.
Ингредиенты:
- творог – 300 г
- яйца – 2 шт.
- мука
- специи
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Разомните творог с яйцом, добавьте муку и специи, перемешайте.
2. Сформируйте хачапури, сверху добавьте яйцо, сыр твердый и запекайте в духовке.
Подавайте блюдо горячим!
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